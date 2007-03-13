معلولیت چشمی 400 نفر در چهارشنبه سوری سال 84

به گزارش خبرگزاری مهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و دیگر سازمانهای مرتبط از مجموع 950 نفر آسیب دیده در اثر مواد محترقه در سال گذشته در تهران نزدیک به 400 نفر دچار معلولیت های چشمی نظیر کم بینایی و حتی نابینایی شده اند.

دکتر عباس عظیمی افزود: عارضه کم بینایی به دلایل تروما (ضربه) و همچنین وجود جسم خارجی در چشم ایجاد می شود که درصد بالایی از کم بینایی ها در اثر 2 عامل تروما و ورود جسم خارجی به چشم صورت می گیرد و بر اساس تحقیقات انجام شده 100 درصد افرادی که در مراکز صنعتی مانند تراشکاری ها و نجاریها مشغول به کار هستند تجربه ورود جسم خارجی را در چشم خود داشته اند که ساده ترین راه جلوگیری از این حوادث استفاده از عینک های محافظ است.

رئیس انجمن اپتومتری خراسان گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از 90 میلیون معلول بینایی در سراسر دنیا وجود دارند که طبق بررسی های وزارت بهداشت نزدیک به 500 هزار نفر نیز در کشور ما مبتلا به معلولیت های بینایی هستند که این آمارها توجه به هرچه بیشتر سازمانها و نهادهای ذیربط و به خصوص خانواده ها را در حفظ و حراست از سیستم بینایی افراد به خود جلب می کند.

وی با اشاره به برگزاری ششمین همایش اپتومتری (بینایی سنجی) خراسان در اردیبهشت 86 ، گفت: ارائه آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه عیوب انکساری و تجویز عینک های طبی مناسب، مسائل مربوط به کنتاک لنز، مدیریت بیماران کم بینا، عدسی های آنتی رفلکس، انحرافات چشمی کودکان، تنبلی چشم، تبادل اطلاعات علمی بن اپتومتریست های سراسر کشور، برگزاری کارگاه های آموزشی در کنار این همایش برگزار می شود.