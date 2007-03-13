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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۱۷

تبیین سیاست‌های دولت در مناطق آزاد برای سال 86

دبیر شورای عالی مناطق آزاد سیاست‌های دولت در این مناطق برای سال 1386 را تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست شورای مدیران مناطق آزاد تجاری - صنعتی روز دوشنبه 21 اسفند ماه سال جاری به ریاست محمود صلاحی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان و مشاوران ایشان و نیز مدیران عامل مناطق آزاد در محل دبیر خانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا سیاست های دولت و شورای عالی مناطق آزاد در سال 1386 توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد تبیین شد و سپس عملکرد مناطق آزاد در زمینه جذب سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه های عمرانی و جذب گردشگر داخلی و خارجی توسط مدیران عامل مناطق آزاد ارایه و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست امکانات و ظرفیت های موجود این مناطق برای استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی بررسی و هماهنگی‌های نهایی در این زمینه به عمل آمد و مقرر شد که سازمان های مناطق نهایت همکاری را با مسافران نوروزی به عمل آورده و اقدامات نهایی را در تمهید مقدمات پذیرایی از آنها با تامین امکانات لازم از قبیل آماده کردن مراکز اسکان، وسایل نقلیه و ... انجام دهند.

همچنین مقرر شد در راستای تجلیل از جانبازی‌ها و فداکاری‌های جانبازان و آزادگان عزیز تسهیلات ویژه ای چون اعمال تخفیف در هزینه اسکان و ورودیه مراکز تفریحی و دیدنی موجود در مناطق آزاد به آنها اختصاص داده شود.

کد مطلب 460823

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