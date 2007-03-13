به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست شورای مدیران مناطق آزاد تجاری - صنعتی روز دوشنبه 21 اسفند ماه سال جاری به ریاست محمود صلاحی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان و مشاوران ایشان و نیز مدیران عامل مناطق آزاد در محل دبیر خانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا سیاست های دولت و شورای عالی مناطق آزاد در سال 1386 توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد تبیین شد و سپس عملکرد مناطق آزاد در زمینه جذب سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه های عمرانی و جذب گردشگر داخلی و خارجی توسط مدیران عامل مناطق آزاد ارایه و مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این نشست امکانات و ظرفیت های موجود این مناطق برای استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی بررسی و هماهنگی‌های نهایی در این زمینه به عمل آمد و مقرر شد که سازمان های مناطق نهایت همکاری را با مسافران نوروزی به عمل آورده و اقدامات نهایی را در تمهید مقدمات پذیرایی از آنها با تامین امکانات لازم از قبیل آماده کردن مراکز اسکان، وسایل نقلیه و ... انجام دهند.

همچنین مقرر شد در راستای تجلیل از جانبازی‌ها و فداکاری‌های جانبازان و آزادگان عزیز تسهیلات ویژه ای چون اعمال تخفیف در هزینه اسکان و ورودیه مراکز تفریحی و دیدنی موجود در مناطق آزاد به آنها اختصاص داده شود.