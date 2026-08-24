زاهددوست: مسئولان با اخلاق خوب و سعه صدر مطالبات مردم را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: حضور مدیران و مسئولان در میان مردم امیدآفرین است و مردم انتظار دارند مدیران را در کنار خود و در میدان خدمت ببینند.

وی با اشاره به شرایط کشور و حوادث و مشکلات اخیر افزود: دولت در جنگ و شرایط دشوار، با وجود همه مشکلات، کشور را به خوبی مدیریت کرد و این موضوع نیازمند تقویت همدلی و همراهی همه مسئولان و مردم است.

امام جمعه دشتی بر ضرورت وحدت و همدلی میان مدیران تأکید کرد و گفت: مردم نباید از مسئولان و دستگاه‌های مختلف صدای متفاوت و چندگانه بشنوند؛ بلکه در خدمت‌رسانی به مردم باید وحدت نظر و هماهنگی وجود داشته باشد.

زاهددوست ادامه داد: همه مدیران و مسئولان با هم‌افزایی و همدلی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

ضرورت حضور مدیران در برنامه‌ها و تجمعات

وی با بیان اینکه مردم در شرایط کنونی تحت فشار زیادی هستند، خاطرنشان کرد: ممکن است یک مدیر نتواند مشکل مردم را در کوتاه‌ترین زمان حل کند، اما می‌تواند با اخلاق خوب، سعه صدر و گفت‌وگوی مناسب، شرایط را برای مردم قابل تحمل‌تر کند و پیگیر حل مشکلات آنان باشد.

امام جمعه دشتی همچنین از خدمات و تلاش‌های انجام شده در برگزاری مراسم اربعین حسینی تقدیر کرد و گفت: اقدامات انجام شده در این زمینه شایسته تقدیر است و باید از همه دست‌اندرکاران و مدیرانی که برای خدمت به زائران و برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش کردند، قدردانی شود.

زاهددوست با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در برنامه‌ها و تجمعات مردمی افزود: حضور مدیران در تجمعات و برنامه‌های عمومی نباید کمرنگ شود، چراکه مردم انتظار دارند مسئولان را در کنار خود ببینند و از نزدیک مسائل و مشکلاتشان را مطرح کنند.

وی از اقدامات و تلاش‌های فرماندار دشتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد و گفت: تداوم این خدمات و تقویت هماهنگی میان مدیران می‌تواند زمینه رضایتمندی بیشتر مردم و توسعه شهرستان را فراهم کند.