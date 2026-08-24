به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در یادداشتی نوشت: دولت چهاردهم؛ عصاره‌ شور و شکوه ملت در مسیر وفاق ملی دولت در سپهر تمدنی ایران، از اهتزاز درفش کاویانی در حماسه فردوسی تا خرد سیاسی حکیمانی چون فارابی، ابن‌سینا، بیرونی و صدرالمتألهین و غنای کلام شاعران بلندآوازه‌ای همچون سعدی، حافظ، نظامی و شهریار، همواره نمادِ فرّه ایزدی، شکوه ملت و مأوای نظم و عدالت بوده است. این سنت کهن در نظام‌نامه‌های ماندگار خواجه نظام‌الملک و خواجه نصیر به اوج تدبیر رسیده، در عصر پرفروغ انقلاب اسلامی با ایثار شهیدان والامقام رجایی و باهنر، تقدسی جهادی و علوی یافت. فرایندی که در آن دولت به رکن رکین حکمرانی و مجری قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بدل گردید تا نهادی که امانتی الهی است برای تحقق آرمان‌های بلند ملت و ستون استوار استقرار و پیشرفت این مرز و بوم میدان داری نماید.

این الگو که میراث‌دارِ حکمتِ کهن و اندیشه‌ی امام راحل(ره) است، دولت را نه یک ساختار بوروکراتیک صرف، بلکه سنگری برای خدمت و ابزاری برای عدالت‌گستری می‌داند. نیم‌قرن تجربه‌ دولت‌سازی در انقلاب اسلامی ثابت کرده است هرگاه دولت در مدار ولایت و پیوند با ملت حرکت کرده، به اصلی‌ترین محرکِ پیشرانِ فرهنگ، امنیت، اقتصاد، دیپلماسی و اجرای مانیفست گام دوم انقلاب تبدیل شده است. امروز که در آستانه‌ی هفته دولت قرار داریم، این نهاد در میانه تلاطم سرنوشت‌سازترین نبردِ تاریخ ایران‌زمین، رسالتی خطیر بر دوش دارد. امروز ایران در یک «جنگ تمدنی» قرار گرفته است؛ کارزاری که در آن آمریکا و جبهه استکبار، تمامی توان و ابزارهای تمدنی خود را به میدان آوردند تا با راهبردِ شهادت امام امت، براندازی و تجزیه، بر پیکره‌ی تنومند ایرانِ ۵۰۰۰ ساله، زخمی کاری وارد کنند. اما حقیقت میدان، شکست مفتضحانه‌ی این محاسبات اهریمنی است.

دشمن در باتلاقی تاریخی گرفتار شده، هژمونی کاغذی‌اش در برابر مقاومت ملت – دولت نستوه ایران انقلابی فروریخته و در مقابل، ایران نوین، ققنوس‌وار از دل جنگ برخاسته و به قدرتی تعیین‌کننده در نظم نوین منطقه‌ای و جهانی بدل شده است. از خلیج فارس و تنگه هرمز تا باب المندب و سوئز، این شریان‌های حیاتی جهان، اینک تحت اشراف کامل اقتدار ایران است و ضربه‌ای که بر پیکره‌ی جبهه استکبار وارد شده، در محاسبات هیچ استراتژیست غربی نمی‌گنجید. دولت چهاردهم در چنین بستر سرنوشت‌سازی، رسالتی عظیم بر عهده دارد. شعار «وفاق ملی» در این مقطع، نه یک شعار سیاسی ساده، که یک ضرورت راهبردی برای مدیریت عرصه‌های بحران و هم‌افزایی تمامی سلایق وفادار به ایران است. دولت باید در این میدان، کارخانه‌ی تولید قدرت باشد؛ قدرتی که از بطن اتحاد، تاب‌آوری ملی و مدیریت جهادی امور کشور برمی‌خیزد. در حالی که سالروز اشغال ایران توسط متفقین(شهریور 1320) را پشت سر می‌گذاریم (روزی که ارتشِ شاهی در کمتر از ۶ ساعت در برابر بیگانگان فروپاشید و شاهی که محصول کودتا بود با ذلت از کشور برون برده اند) امروز شاهد اقتداری هستیم که حتی تصور تعرض را از ذهن دشمنان تمدن ایرانی زدوده است.

آن ارتش و شاه فراری کجا و این امام شهید مجاهد، نیروی مسلحِ مقتدر و دولت نستوه در میدان کجا؟ در این میان، نقشِ فرهنگ عمومی نقشی کلیدی است. فرهنگ ایرانی همواره بر سه ستون «اتحاد»، «تاب‌آوری» و «دین‌مداری» استوار بوده است. ملتی که از هجوم تاتار تا توطئه‌های مدرن، هویت خویش را حفظ کرده، امروز نیز با وفاق ملی به پیش می‌رود. دولت ما در وسط این میدان و جنگ، جلودار است. دولت مایحتاج عمومی را تأمین کرده، بخش کشاورزی و سلامت، صنعت و خدمات، امنیت و رفاه، سیاست، فرهنگ و ... را در برابر تکانه‌های خارجی مصون داشته و با تجربه‌ی دهه‌ها تحریم، به بلوغی دست یافته که هیچ توطئه‌ای خللی در اراده‌ی آن ایجاد نمی‌کند. به‌راستی که دولت، عصاره‌ی شور، توان و شکوه ملت است. دولت، پشتیبان نیروهای مسلح در خط مقدم اقتدار و ستون خیمه‌ی وحدت در داخل است. هفته دولت، فرصتی است برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان رجایی و باهنر و همچنین با تأسی به سیره امام راحل عظیم شأن و امام مجاهد و شهیدمان(رضوانُ الله تعالی علیه) که دولت را نه وسیله‌ای برای قدرت، بلکه سنگری برای خدمت دانستند. هفته دولت بر دولتمردان خدوم، جهادگران عرصه‌ی مدیریت و ملت سرافراز و شهیدپرورِ ایران مبارک باد.