۴۷۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در دشتی طی یک سال افتتاح یا اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای انقلاب اسلامی و تبریک فرارسیدن هفته دولت، از تلاشها و اقدامات مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در مسیر خدمترسانی به مردم تقدیر کرد.
وی همچنین با تبریک روز پزشک و داروساز، روز مسجد را گرامی داشت و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) را تبریک گفت.
فرماندار دشتی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت را پیشاپیش تبریک عرض میکنیم و خرسندیم که امروز در ایران اسلامی هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد و همه مردم در مسیر عمران، آبادانی و پیشرفت کشور در کنار یکدیگر قرار دارند.
مقاتلی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، وفاق و اتحاد در جامعه اسلامی نیاز داریم و این وحدت و همدلی باید در همه عرصهها تقویت شود.
وی با اشاره به حوادث و اتفاقات یک سال گذشته کشور بیان کرد: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، حوادث گوناگونی را تجربه کردیم، اما آنچه بیش از همه به چشم آمد، اتحاد و انسجام مردم ایران اسلامی بود که در سطح جهان زبانزد شد که این موضوع برخلاف خواسته و اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی است.
تغییر رویکرد اقتصادی شهرستان
فرماندار دشتی ادامه داد: امروز همه قوا، نیروهای مسلح و ارکان مختلف نظام و مردم خود را دلبسته و همراه این نظام میدانند که این انسجام و همدلی سرمایه بزرگی برای کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه در یک سال اخیر با وجود همه چالش ها و مشکلات اتفاقات خوبی در شهرستان دشتی رقم خورده است، گفت: با وجود همه مشکلات و محدودیتها، ۴۷۷ پروژه عمرانی، اقتصادی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد ریال در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
مقاتلی یکی از دستاوردهای مهم دولت را تأمین و مدیریت مناسب اقلام اساسی در زمان جنگ عنوان کرد و افزود: کشور در این مدت با چالش در حوزه اقلام ضروری و اساسی مواجه نشد که این موضوع یکی از دستاوردهای مهم دولت با حمایت مردم و همراهی سایر ارکان نظام است.
وی خاطرنشان کرد: دولت با حمایت مردم و دیگر ارکان نظام اقدامات بزرگی را رقم زده و در همین راستا در شهرستان دشتی نیز تلاش شده است ظرفیتهای موجود برای توسعه و پیشرفت به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار دشتی با اشاره به تغییر رویکرد اقتصادی شهرستان گفت: اگر در گذشته دشتی تنها بعنوان یکی از قطبهای کشاورزی محسوب میشد، امروز در کنار آن به یکی از قطبهای انرژیهای نو در سطح استان بوشهر و جنوب کشور تبدیل شده است.
اجرای طرحهای انرژیهای نو و نیروگاههای خورشیدی
مقاتلی افزود: طی یک سال گذشته حدود ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرحهای انرژیهای نو و نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته و در همین راستا شاهد حضور سرمایهگذاران متعددی در این حوزه در نقاط مختلف شهرستان هستیم.
وی توجه به پروژههای نیمهتمام را یکی از اولویتهای مدیریت شهرستان دانست و اظهار کرد: در حوزه مسکن، شهرستان دشتی در استان پیشگام بوده و در حوزه عمران شهری و روستایی نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
فرماندار دشتی ادامه داد: در حوزههای بهداشت و درمان، ورزش، گازرسانی، آموزش و ایجاد اشتغال نیز شاهد اجرای اقدامات و پروژههای خوبی در سطح شهرستان بودیم که این اقدامات در چنین شرایطی قطعا بسیار ارزشمند و امیدآفرین خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت جذب اعتبارات اشتغال گفت: شهرستان دشتی در زمینه جذب اعتبارات اشتغال در بین سه شهرستان برتر استان بوشهر قرار دارد که این موضوع حاصل تلاش و تعامل مناسب میان مجموعه مدیران و دستگاههای اجرایی و بانکهای شهرستان و پیگیری ویژه و مستمر در کارگروه اشتغال شهرستان است.
حضور مدیران در میان مردم
مقاتلی با اشاره به برنامههای هفته دولت امسال گفت: در هفته دولت امسال چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در سطح شهرستان دشتی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد که بخش مهمی از این پروژهها در حوزههای مختلف نیروگاه های خورشیدی، عمرانی، اقتصادی، آموزشی و زیرساختی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور مدیران در میان مردم تأکید کرد و افزود: مدیران باید در کنار مردم حضور داشته باشند و بهویژه در تجمعات و برنامههای شبانه در میان مردم حاضر شوند تا از نزدیک مسائل و مشکلات آنان را پیگیری کنند.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت استمرار خدمترسانی تصریح کرد: رضایتمندی مردم باید همواره مورد توجه مدیران باشد و مسئولان در برابر خواستهها و مطالبات مردم با سعه صدر و حوصله برخورد کنند.
مقاتلی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم، حضور در میان آنها و شنیدن مطالبات و مشکلات شهروندان باید به یک رویه مستمر در مدیریت شهرستان تبدیل شود و این مهم قطعا یکی از ملاک های ارزیابی مدیران در نظر گرفته خواهد شد.
وی در پایان از همکاری و تعامل همه مسئولان و شخصیت های مختلف شهرستان در حوزه های مختلف و همچنین حمایت استاندار بوشهر و همه مدیران استانی تقدیر و تشکر کرد.
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