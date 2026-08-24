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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۴

۴۷۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در دشتی طی یک سال افتتاح یا اجرا شد

۴۷۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در دشتی طی یک سال افتتاح یا اجرا شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در یک سال اخیر ۴۷۷ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای انقلاب اسلامی و تبریک فرارسیدن هفته دولت، از تلاش‌ها و اقدامات مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد.

وی همچنین با تبریک روز پزشک و داروساز، روز مسجد را گرامی داشت و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) را تبریک گفت.

فرماندار دشتی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت را پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم و خرسندیم که امروز در ایران اسلامی هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد و همه مردم در مسیر عمران، آبادانی و پیشرفت کشور در کنار یکدیگر قرار دارند.

مقاتلی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، وفاق و اتحاد در جامعه اسلامی نیاز داریم و این وحدت و همدلی باید در همه عرصه‌ها تقویت شود.

وی با اشاره به حوادث و اتفاقات یک سال گذشته کشور بیان کرد: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، حوادث گوناگونی را تجربه کردیم، اما آنچه بیش از همه به چشم آمد، اتحاد و انسجام مردم ایران اسلامی بود که در سطح جهان زبانزد شد که این موضوع برخلاف خواسته و اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی است.

تغییر رویکرد اقتصادی شهرستان

فرماندار دشتی ادامه داد: امروز همه قوا، نیروهای مسلح و ارکان مختلف نظام و مردم خود را دل‌بسته و همراه این نظام می‌دانند که این انسجام و همدلی سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر با وجود همه‌ چالش ها و مشکلات اتفاقات خوبی در شهرستان دشتی رقم خورده است، گفت: با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، ۴۷۷ پروژه عمرانی، اقتصادی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد ریال در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

مقاتلی یکی از دستاوردهای مهم دولت را تأمین و مدیریت مناسب اقلام اساسی در زمان جنگ عنوان کرد و افزود: کشور در این مدت با چالش در حوزه اقلام ضروری و اساسی مواجه نشد که این موضوع یکی از دستاوردهای مهم دولت با حمایت مردم و همراهی سایر ارکان نظام است.

وی خاطرنشان کرد: دولت با حمایت مردم و دیگر ارکان نظام اقدامات بزرگی را رقم زده و در همین راستا در شهرستان دشتی نیز تلاش شده است ظرفیت‌های موجود برای توسعه و پیشرفت به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار دشتی با اشاره به تغییر رویکرد اقتصادی شهرستان گفت: اگر در گذشته دشتی تنها بعنوان یکی از قطب‌های کشاورزی محسوب می‌شد، امروز در کنار آن به یکی از قطب‌های انرژی‌های نو در سطح استان بوشهر و جنوب کشور تبدیل شده است.

۴۷۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در دشتی طی یک سال افتتاح یا اجرا شد

اجرای طرح‌های انرژی‌های نو و نیروگاه‌های خورشیدی

مقاتلی افزود: طی یک سال گذشته حدود ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های انرژی‌های نو و نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و در همین راستا شاهد حضور سرمایه‌گذاران متعددی در این حوزه در نقاط مختلف شهرستان هستیم.

وی توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام را یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و اظهار کرد: در حوزه مسکن، شهرستان دشتی در استان پیشگام بوده و در حوزه عمران شهری و روستایی نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

فرماندار دشتی ادامه داد: در حوزه‌های بهداشت و درمان، ورزش، گازرسانی، آموزش و ایجاد اشتغال نیز شاهد اجرای اقدامات و پروژه‌های خوبی در سطح شهرستان بودیم که این اقدامات در چنین شرایطی قطعا بسیار ارزشمند و امیدآفرین خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جذب اعتبارات اشتغال گفت: شهرستان دشتی در زمینه جذب اعتبارات اشتغال در بین سه شهرستان برتر استان بوشهر قرار دارد که این موضوع حاصل تلاش و تعامل مناسب میان مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی و بانکهای شهرستان و پیگیری ویژه و مستمر در کارگروه اشتغال شهرستان است.

حضور مدیران در میان مردم

مقاتلی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت امسال گفت: در هفته دولت امسال چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در سطح شهرستان دشتی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد که بخش مهمی از این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف نیروگاه های خورشیدی، عمرانی، اقتصادی، آموزشی و زیرساختی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور مدیران در میان مردم تأکید کرد و افزود: مدیران باید در کنار مردم حضور داشته باشند و به‌ویژه در تجمعات و برنامه‌های شبانه در میان مردم حاضر شوند تا از نزدیک مسائل و مشکلات آنان را پیگیری کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی تصریح کرد: رضایتمندی مردم باید همواره مورد توجه مدیران باشد و مسئولان در برابر خواسته‌ها و مطالبات مردم با سعه صدر و حوصله برخورد کنند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم، حضور در میان آنها و شنیدن مطالبات و مشکلات شهروندان باید به یک رویه مستمر در مدیریت شهرستان تبدیل شود و این مهم قطعا یکی از ملاک های ارزیابی مدیران در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان از همکاری و تعامل همه مسئولان و شخصیت های مختلف شهرستان در حوزه های مختلف و همچنین حمایت استاندار بوشهر و همه مدیران استانی تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 6925598

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