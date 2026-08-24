به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، روز دوشنبه دوم شهریورماه وارد استان زنجان شد.
وی در جریان این سفر از پروژههای حوزه بهداشت و درمان در بیمارستان ولیعصر (عج) بازدید و برخی از این طرحها را افتتاح خواهد کرد.
بازدید از مؤسسه مردمنهاد «ترنم مهر باران» نیز از دیگر برنامههای سفر معاون رئیسجمهور به زنجان است که طی آن، بهروزآذر در جریان فعالیتها، ظرفیتها و اقدامات این مجموعه قرار خواهد گرفت.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده همچنین پروژههای نهضت ملی مسکن در مجموعه «مهرآرا» را افتتاح خواهد کرد.
حضور در نشست تخصصی بانوان استان از دیگر برنامههای سفر بهروزآذر به زنجان است. در این نشست، مسائل، مطالبات و ظرفیتهای زنان استان در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین در جلسه شورای اداری استان زنجان حضور خواهد یافت و در این نشست، مسائل مرتبط با حوزه زنان و خانواده و موضوعات مهم و مورد توجه استان بررسی خواهد شد.
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