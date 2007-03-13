اتحاد نیاز کنونی عراق است/ خواست ما عراقی آزاد و مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار، عراقی در پناه اسلام، آزاد، آباد و مستقل را خواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و گفت: نباید مردم، گروه های مذهبی و قومی عراق در مقابل یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: اتحاد نیاز عراق است و با تفاهم و آموزش می توان بسیاری از اختلافات موجود را حل و فصل کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دشمن اصلی مسلمانان را رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد و گفت: نباید با دامن زدن به اختلافات به ویژه میان شیعه و سنی به خواست دشمنان جامه عمل بپوشانیم و دشمن اصلی خود را فراموش کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اعلام آمادگی ایران برای انتقال تجربیات خود به دولت عراق گفت: پس از ایجاد امنیت در عراق همه توان این کشور باید صرف سازندگی وایجاد زیر ساخت ها و رفع مشکلات مردم متمرکز گردد.

طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق در این دیدار دین اسلام را محور اداره این کشور عنوان کرد و گفت: سعه صدر، مشارکت گروه های سیاسی، قومی ومذهبی در اداره عراق نیاز اصلی امروز این کشور است.

وی بر واگذاری پست های سیاسی بر اساس صلاحیت افراد و اداره کشور بر اساس نظر جمعی و شورایی تاکید کرد و افزود: مشکل امروز عراق سیاسی و امنیتی است و باید عقلا و رهبران عراقی با اتحاد با یکدیگر زمینه تفاهم وهمکاری را فراهم کنند.