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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۱۴

سردار جوانی در گفتگو با مهر:

وزارت دفاع می‌تواند به خودروسازان کمک کند

وزارت دفاع می‌تواند به خودروسازان کمک کند

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه تجارب نیروهای مسلح برای پیشرفت صنعت خودرو استفاده شود، گفت: وزارت دفاع می‌توانند در صورت وجود آمادگی و اراده به صنعت خودرو کمک بسیاری کنند.

سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان تجارب نیروهای مسلح که توان و دانش ساخت موشک، زیردریایی و تجهیزات پیشرفته را دارند در صنعت خودرو و قطعه سازی برای ثبات این صنعت و بی اثر کردن تحریم‌های استفاده کرد، گفت: تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان می‌دهد ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی توانایی بسیار بالایی در تبدیل تهدیدات و فشارهای اقتصادی به فرصت دارند.

وی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته هر زمان فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها یکی از حوزه‌ها را هدف قرار داده و در مقابل آن اراده جمعی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی شکل گرفته است، در آن حوزه شاهد موفقیت و دستاوردهای فراوانی بوده‌ایم.

معاون سیاسی سپاه در ادامه به تحریم‌های سنگین حوزه نظامی و دفاعی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: صنایع دفاعی نمونه برجسته و روشنی از پیشرفت و خودکفایی با وجود شدیدترین تحریم‌ها بوده است. ما در حوزه‌های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و جنگ افزارهای مورد نیاز برای دفاع از کشور از ابتدای انقلاب در شدیدترین تحریم‌ها قرار داشتیم. به همین دلیل نظام اسلامی به نیروهای متخصص و ظرفیت‌های داخلی کشور توجه ویژه ای کرد و نتیجه آن این شد که امروز جمهوری اسلامی به لحاظ قدرت نظامی برخوردار از یک قدرت بازدارنده کاملاً بومی است و دانش تولید و به کار گیری تجهیزات نظامی و دفاعی را در اختیار دارد.

وی افزود: امروز در حوزه دفاعی به واسطه اتکا به توان داخلی به خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی به تأمین اقلام دفاعی از خارج کشور نداریم و حتی در زمره یکی از صادرکنندگان تجهیزات نظامی به دیگر کشورها قرار داریم.

سردار جوانی در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که صنعت خودرو سازی و قطعه سازی کشور در تحریم قرار دارد و امروز این صنعت به دلیل همین فشارها و تحریم‌ها دچار آشفتگی شده و شاید یکی از دلایل افزایش سرسام آور قیمت خودرو همین بحث تحریم‌ها باشد، معتقدیم با توجه به تجارب ۴۰ سال گذشته کشور، در کل کشور به خصوص دولت و بخش صنعت خودرو باید یک اراده شکل بگیرد تا از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات موجود استفاده شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر از ظرفیت‌های موجود و توان داخلی بهره برداری شود، تهدید و تحریم می‌تواند فرصتی برای شکوفایی صنعت خودرو در آینده‌ای نزدیک باشد.

سردار جوانی در خصوص استفاده از تجارب نیروهای مسلح برای پیشرفت صنعت خودرو اظهار داشت: ظرفیت‌های گوناگونی در داخل کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این توانمندی در صنایع دفاعی و در اختیار نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح به خصوص وزارت دفاع می‌توانند در صورت وجود آمادگی و اراده به صنعت خودرو کمک بسیاری کنند. امیدوارم این اتفاق میمون رخ دهد زیرا اعتقاد داریم همواره باید تهدیدات، فشار و تحریم دشمن را به فرصت تبدیل کرد و این وابستگی‌ها را کاهش و نقاط ضعف را تبدیل به قدرت کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از توان داخلی استفاده شود، خروجی نهایی اقدامات آمریکایی‌ها در این مقطع از تحریم و فشار، پیشرفت و خودکفایی در صنعت خودرو است.

کد مطلب 4609672
هادی رضایی

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    نظرات

    • مهندس ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      1 2
      پاسخ
      با سلام به دلسوزان جامعه.نظرتون عالی بود و نیاز به اقدام دارد و من بعنوان یک ایرانی مطمئنم که وزارت دفاع میتواند به خودروسازان کمک کند.امیدوارم این همکاری صورت گیرد تا این ترامپ احمق به سر عقل بیاید
    • شیرزاد IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      0 0
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      مگر صنعت خودرو مشکل داره؟ بابا اینها به دنبال سرکیسه کردن مردم هستند. مشکل ما نبود مسئول دلسوز و انقلابی است
    • ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
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      پاسخ
      زیباتر آن بود که جناب سردار به جای کلمه می توانند یا چنانچه خودروسازان آمادگی دارند بیان می فرمودند که وزارت و یا ارگان مطبوع ایشان پروژه ساخت خودرو با توان و ظرفیت داخلی در کوتاه مدت را دارند
    • ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تا آنگاه بتوانند اثر تحریم بر صنعت خودرو را بی اثر کنند. کار به عمل برآید نه به حرف

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