سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان تجارب نیروهای مسلح که توان و دانش ساخت موشک، زیردریایی و تجهیزات پیشرفته را دارند در صنعت خودرو و قطعه سازی برای ثبات این صنعت و بی اثر کردن تحریم‌های استفاده کرد، گفت: تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان می‌دهد ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی توانایی بسیار بالایی در تبدیل تهدیدات و فشارهای اقتصادی به فرصت دارند.

وی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته هر زمان فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها یکی از حوزه‌ها را هدف قرار داده و در مقابل آن اراده جمعی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی شکل گرفته است، در آن حوزه شاهد موفقیت و دستاوردهای فراوانی بوده‌ایم.

معاون سیاسی سپاه در ادامه به تحریم‌های سنگین حوزه نظامی و دفاعی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: صنایع دفاعی نمونه برجسته و روشنی از پیشرفت و خودکفایی با وجود شدیدترین تحریم‌ها بوده است. ما در حوزه‌های مختلف زمینی، هوایی، دریایی و جنگ افزارهای مورد نیاز برای دفاع از کشور از ابتدای انقلاب در شدیدترین تحریم‌ها قرار داشتیم. به همین دلیل نظام اسلامی به نیروهای متخصص و ظرفیت‌های داخلی کشور توجه ویژه ای کرد و نتیجه آن این شد که امروز جمهوری اسلامی به لحاظ قدرت نظامی برخوردار از یک قدرت بازدارنده کاملاً بومی است و دانش تولید و به کار گیری تجهیزات نظامی و دفاعی را در اختیار دارد.

وی افزود: امروز در حوزه دفاعی به واسطه اتکا به توان داخلی به خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی به تأمین اقلام دفاعی از خارج کشور نداریم و حتی در زمره یکی از صادرکنندگان تجهیزات نظامی به دیگر کشورها قرار داریم.

سردار جوانی در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که صنعت خودرو سازی و قطعه سازی کشور در تحریم قرار دارد و امروز این صنعت به دلیل همین فشارها و تحریم‌ها دچار آشفتگی شده و شاید یکی از دلایل افزایش سرسام آور قیمت خودرو همین بحث تحریم‌ها باشد، معتقدیم با توجه به تجارب ۴۰ سال گذشته کشور، در کل کشور به خصوص دولت و بخش صنعت خودرو باید یک اراده شکل بگیرد تا از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات موجود استفاده شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر از ظرفیت‌های موجود و توان داخلی بهره برداری شود، تهدید و تحریم می‌تواند فرصتی برای شکوفایی صنعت خودرو در آینده‌ای نزدیک باشد.

سردار جوانی در خصوص استفاده از تجارب نیروهای مسلح برای پیشرفت صنعت خودرو اظهار داشت: ظرفیت‌های گوناگونی در داخل کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این توانمندی در صنایع دفاعی و در اختیار نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح به خصوص وزارت دفاع می‌توانند در صورت وجود آمادگی و اراده به صنعت خودرو کمک بسیاری کنند. امیدوارم این اتفاق میمون رخ دهد زیرا اعتقاد داریم همواره باید تهدیدات، فشار و تحریم دشمن را به فرصت تبدیل کرد و این وابستگی‌ها را کاهش و نقاط ضعف را تبدیل به قدرت کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از توان داخلی استفاده شود، خروجی نهایی اقدامات آمریکایی‌ها در این مقطع از تحریم و فشار، پیشرفت و خودکفایی در صنعت خودرو است.