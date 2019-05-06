به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، امسال هفته خوابگاه‌های دانشجویی در روزهای ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ماه همزمان در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود، از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت با شعار «خوابگاه دانشجویی‎، نماد اتحاد ملی در بهار همدلی» برگزار می‌شود.

همه ساله در اردیبهشت ماه به منظور تمرکز و توجه بیشتر به مسائل و مشکلات خوابگاه‌ها و جلب مشارکت حداکثری دانشجویان در تسهیل امور و ارتقای کیفیت زندگی دانشجویی، روزهای این هفته از سوی ستاد وزارت بهداشت نامگذاری و برنامه‌های متعددی متناسب با هر روز در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

۲۱ اردیبهشت ماه روز نخست هفته خوابگاه‌های دانشجویی است که با عنوان «ترویج مهارت زندگی سالم در بین دانشجویان» نامگذاری شده است.

«ورزش، سلامتی و نشاط» شعار روز دوم هفته خوابگاه‌های دانشجویی است که در روز ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و «پرورش ابعاد گوناگون دانشجو با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی» و «تغذیه استاندارد ضامن سلامت دانشجویان» نیز به ترتیب برای روزهای سوم و چهارم ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه هفته خوابگاه‌های دانشجویی به عنوان شعار نامگذاری شده‌اند.

روزهای پنجم و ششم هفته خوابگاه‌های دانشجویی نیز به ترتیب با شعار «شورای صنفی جامع‌ترین نهاد دانشجویی» و «خوابگاه دانشجویی در ماه میهمانی خدا» نامگذاری شده‌اند.

همچنین آخرین روز هفته خوابگاه‌های دانشجویی امسال هم، که ۲۷ اردیبهشت ماه همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار خواهد شد، به نام «خوابگاه دانشجویی، نماد مشارکت و حضور دانشجویان در پویش بهار همدلی» نامگذاری شده است.