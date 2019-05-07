به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی صبح سه شنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین که در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر پیش نیازهایی دارد که اگر بدون توجه به پیشنیازهایش انجام شود، ممکن است به منکر کشیده شده و آبروی انسانی ریخته شود.
وی با بیان اینکه «آموزش» یکی از پیشنیازهای امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد: ممکن است کسی اطلاعی از منکری که انجام میدهد، نداشته و نیاز به آموزش داشته باشد و در این مرحله امر به معروف بدون توجه به آموزش آبروی او را به خطر میاندازد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: ممکن است شخصی مورد آموزش قرار بگیرد، اما در غفلت باشد و در این مرحله لازم است به او تذکر داده شود و در این مرحله نیز هنوز به مرحله اجرای امر به معروف نرسیدهایم.
امام جمعه قزوین ادامه داد: پس از مرحله تذکر، مراحل موعظه، نصیحت و خیرخواهی قرار میگیرد که لازم است با محبت صورت بگیرد و پس از این مرحله وارد مرحله امر به معروف و نهی از منکر میشویم.
وی تأکید کرد: پس از رعایت پیشنیازهای امر به معروف و نهی از منکر، باید امر به معروف کنیم و دیگر در این مرحله نباید التماس صورت بگیرد بلکه باید جدیت داشته و محکم امر خداوند را اجرایی کنیم.
آیتالله عابدینی با تأکید بر اینکه مقابله با سوءاستفاده از بیتالمال در راستای رسالتهای امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: برای مقابله با سوءاستفاده از بیتالمال نباید رودربایستی داشته باشیم و باید با جدیت امر به معروف و نهی از منکر را در این مرحله به اجرا در آوریم.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین تأکید کرد: خداوند گفته باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشید و اگر پس از پشت سر گذاشتن پیشنیازها به مرحله امر به معروف و نهی از منکر رسیدیم، باید این فریضه را با جدیت اجرایی کنیم چرا که در قرآن آمده است کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را جدی نمیگیرند، رو سیاه خواهند شد.
وی عنوان کرد: قرآن میگوید اگر اهل امر به معروف و نهی از منکر شدید، ممکن است مورد تهمت و فشار قرار بگیرید و شما باید شکیبایی و صبوری پیشه کنید و اگر در این مرحله ثابت قدم باشید، مقام بالایی نزد خداوند خواهید داشت.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین یادآور شد: در متون دینی تأکید شده است که اگر مساجد، نمازهای جماعت و جمعه رونق پیدا کنند، زمینه وجود و ظهور منکرات از میان میرود و معروفها جان تازه میگیرند.
امام جمعه قزوین به حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) در باب اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره و بیان کرد: امام علی (ع) میفرمایند اگر کسی منکری را ببیند و در قلبش منزجر نشود، سکوت کند و در عمل نیز اقدامی انجام ندهد، مرده زنده نماست و این کلام حضرت نشان دهنده اهمیت این فریضه الهی است.
وی با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولان در نظام اسلامی نباید تخلف کنند، تخلفات مسئولان و مدیران را مصداق بارز منکر دانست و تأکید کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی با این همه شهید و رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بزرگانی چون شهیدان مطهری، رجایی، بابایی و باهنرها نباید شاهد تخلف از سوی مدیران و مسئولان باشیم و باید در مقابل چنین مدیرانی امر به معروف و نهی از منکر با جدیت اجرایی شود.
آیتالله عابدینی به نابسامانیهای بازار اشاره کرد و با تأکید بر اینکه مسئولان باید نظارت جدی و دقیق بر بازار داشته باشند، ابراز داشت: باید فضای بازار و چند نرخی شدن محصولات مدیریت و کنترل شود و نباید نسبت به این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی بی تفاوت بود.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین بیان کرد: کارگران با اندک حقوقی که دارند در این شرایط آشفته بازار با مشکلات زیادی مواجه میشوند و مسئولان نباید در وظایف خود کوتاهی کنند و باید شرایط را به درستی مدیریت کنند و ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید نگاه ویژهای به این حوزه داشته باشد.
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