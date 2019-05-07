توزیع ۵۰۰۰ تن نهاده دامی در کرمانشاه /قیمت مرغ تعادلی است

محمدقاضی هرسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تأمین مرغ مورد نیاز مردم استان کرمانشاه به عنوان یکی از کالاهای اساسی در ماه رمضان و قیمت این کالا در بازار گفت: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده از سوی مسئولین و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، بخش‌های نظارتی چون سازمان تعزیرات، بازرسی سازمان صنعت، معدن، تجارت و همکاری مرغداران و عوامل اجرایی عرضه مرغ چون کشتارگاه‌ها و مباشرین حمل و نقل کالا، هم اکنون قیمت مرغ گرم در حد قابل قبولی قرار گرفته و یک قیمت تعادلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است.

وی قیمت مرغ گرم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: همچنین بخش فنی و تولیدات دامی، پیگیری لازم را برای جوجه ریزی مرغ داران در ظرفیتی بیش از نیاز استان انجام داده است.

سرپرست توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: تمهیدات لازم برای ذخیره سازی نیز از سوی پشتیبانی امور دام و سازمان قلعه در استان انجام شده است.

جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در حوزه نظارت و تنظیم بازار با بیان اینکه بازار مرغ یا یک بازار تعادلی است، گفت: در ماه مبارک رمضان نیز افزایش توزیع را در استان خواهیم داشت و نظارت‌ها نیز در این زمینه افزایش پیدا می‌کند.

قاضی هرسینی تاکید کرد: قیمت مرغ همواره پایش می‌شود و کارگروه تنظیم بازار استانداری در این زمینه موفق بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، کارگروه تنظیم بازار در خصوص گوشت مرغ و بازار مصرف مرغ به خوبی مسائل را پایش می‌کند.

سرپرست توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از توزیع نهاده مورد نیاز مرغداران و دامداران با هدف تنظیم بازار خبر داد و گفت: برای ایجاد تعادل و پشتیبانی از تولید در این زمینه، امسال حدود ۵ هزار تن نهاده در اختیار دامداران و مرغداران استان کرمانشاه قرار گرفته است.