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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

سرپرست توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کرمانشاه:

توزیع ۵۰۰۰ تن نهاده دامی در کرمانشاه /قیمت مرغ تعادلی است

توزیع ۵۰۰۰ تن نهاده دامی در کرمانشاه /قیمت مرغ تعادلی است

کرمانشاه- سرپرست توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از توزیع ۵ هزار نهاده در بین مرغداران و دامداران استان طی امسال خبر داد.

محمدقاضی هرسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تأمین مرغ مورد نیاز مردم استان کرمانشاه به عنوان یکی از کالاهای اساسی در ماه رمضان و قیمت این کالا در بازار گفت: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده از سوی مسئولین و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، بخش‌های نظارتی چون سازمان تعزیرات، بازرسی سازمان صنعت، معدن، تجارت و همکاری مرغداران و عوامل اجرایی عرضه مرغ چون کشتارگاه‌ها و مباشرین حمل و نقل کالا، هم اکنون قیمت مرغ گرم در حد قابل قبولی قرار گرفته و یک قیمت تعادلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است.

وی قیمت مرغ گرم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: همچنین بخش فنی و تولیدات دامی، پیگیری لازم را برای جوجه ریزی مرغ داران در ظرفیتی بیش از نیاز استان انجام داده است.

سرپرست توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: تمهیدات لازم برای ذخیره سازی نیز از سوی پشتیبانی امور دام و سازمان قلعه در استان انجام شده است.

جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در حوزه نظارت و تنظیم بازار با بیان اینکه بازار مرغ یا یک بازار تعادلی است، گفت: در ماه مبارک رمضان نیز افزایش توزیع را در استان خواهیم داشت و نظارت‌ها نیز در این زمینه افزایش پیدا می‌کند.

قاضی هرسینی تاکید کرد: قیمت مرغ همواره پایش می‌شود و کارگروه تنظیم بازار استانداری در این زمینه موفق بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، کارگروه تنظیم بازار در خصوص گوشت مرغ و بازار مصرف مرغ به خوبی مسائل را پایش می‌کند.

سرپرست توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از توزیع نهاده مورد نیاز مرغداران و دامداران با هدف تنظیم بازار خبر داد و گفت: برای ایجاد تعادل و پشتیبانی از تولید در این زمینه، امسال حدود ۵ هزار تن نهاده در اختیار دامداران و مرغداران استان کرمانشاه قرار گرفته است.

کد مطلب 4610609

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