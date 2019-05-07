به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسیفر پیش از ظهر سهشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت سالروز تأسیس بسیج سازندگی اظهار داشت: طرح ایجاد بسیج سازندگی به دستور رهبر معظم انقلاب و به منظور محتوا بخشی به اوقات فراغت جوانان صادر شده است.
وی به برنامهها و مأموریتهای بسیج سازندگی اشاره کرد و ادامه داد: کمتر روستایی در سطح استان و یا کشور وجود دارد که شاهد بازخورد اقدامات بسیج سازندگی نباشیم و فعالیتهای جهادی در نقاط مختلف اجرا شده است.
مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر بهترین فرصت برای خودسازی جوانان را اردوهای جهادی عنوان کرد و افزود: تربیت صحیح فرزندان از دغدغههای اساسی خانوادهها است که اردوهای جهادی این دغدغهها را رفع کرده است.
وی آبادانی نقاط مختلف و ایجاد شور و نشاط را از دستاوردهای اردوهای جهادی عنوان کرد و گفت: تربیت نیروهای جهادگر که آگاهانه در روستاها حضور مییابند برای نظام نیز دستاوردهای خوبی داشته است.
عباسیفر با بیان اینکه اردوهای جهادی کاری اعتقادی و ایمانی است، اضافه کرد: جهادگران عاملین به معروف هستند و به صورت جهادی در روستاها حضور مییابند و بازخورد کار آنها به خوبی مشخص است.
وی محرومیتزدایی را از دیگر مأموریتهای بسیج دانست و بیان کرد: از ظرفیت و توان مردم، معتمدین و دهیاران در اجرای پروژههای محرومیتزدایی بهره میگیریم و طرحها با کیفیت و سرعت بالایی اجرا میشود.
اجرای طرحهای زودبازده
مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از اجرای طرحهای زودبازده و عامالمنفعه خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای طرحها و پروژهها در نقاط دوردست و محروم استان از دیگر مأموریتها است.
وی از اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه اقتصاد خبر داد و اظهار داشت: خدماترسانی توسط اقشار مختلف بسیج با تکیه بر ظرفیت موجود، محرومیتزدایی و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارگاههای کوچک اقتصادی از جمله برنامهها است.
عباسیفر افزود: ۴۷ هزار نفر روز در قالب گروههای جهادی در سال جاری در روستاها و مناطق محروم استان خدماترسانی خواهند کرد که این خدمات در حوزههای مختلف خواهد بود.
اعزام ۲۹۳ تیم بهداشتی و درمانی
وی از راهاندازی ۷۴۱ گروه جهادی پایگاهمحور در استان بوشهر برای خدمات رسانی به محلات در شرایط لزوم خبر داد و اضافه کرد: اعزام ۲۹۳ تیم بهداشتی و درمانی را در دستورکار داریم. یک بیمارستان صحرایی نیز راهاندازی میشود.
مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از راهاندازی میز خدمت با مشارکت اقشار مختلف بسیج در مساجد خبر داد و بیان کرد: ۷۰۶ پروژه در حوزه محرومیتزدایی در استان بوشهر با اعتبار ۳۰۷ میلیارد ریال در استان بوشهر اجرایی و عملیاتی و بهرهبرداری میشود. ۶۰ درصد این پروژهها احداث مسکن مددجویی است.
وی از ارائه ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات کمبهره ۱۰ درصد به علاقمندان حوزه اقتصادی خبر داد و خاطرنشان کرد: این تسهیلات برای هر پروژه بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
خدماترسانی به مناطق سیلزده
عباسیفر با اشاره به خدماتدهی سپاه استان بوشهر در جریان سیل به مردم شهرستان باوی خوزستان اظهار داشت: در مجموع ۹۵۵ نفر از گروههای جهادی شهرستانهای مختلف در خوزستان حضور یافتند.
وی با اشاره به خدماترسانی به سه شهر و ۱۰۰ روستا در شهرستان باوی، ادامه داد: جهادگران استان بوشهر در روستاها حضور داشتند که کمک به جابجایی مردم و استقرار در کمپها، خدمات رسانی به مردم در کمپها، تخلیه آب از منازل و معابر، توزیع غذای گرم بین مردم و اجرای برنامههای فرهنگی از جمله برنامهها بود.
مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از ارائه خدمات پزشکی به مردم مناطق سیل زده خبر داد و افزود: درمانگاه ثابت پزشکی و تیمهای سیار در این مناطق مستقر شدند و ۱۹ پزشک و پیراپزشک حضور یافتند.
وی از ارائه خدمات مهندسی به این مناطق خبر داد و اظهار داشت: نسبت به احداث و تقویت و تحکیم سیلبند نیز در این منطقه ایجاد شد.
عباسیفر با اشاره به دایر شدن آشپزخانه و توزیع روزانه سه هزار پرس غذا در روستاها خبر داد و اضافه کرد: روزانه پنج هزار پرس نان نیز توسط نانوایی پخت و در روستاها توزیع میشد.
وی از کمک ۴۰ میلیارد ریالی مردم استان بوشهر به سپاه برای توزیع در مناطق سیلزده خبر داد و بیان کرد: انواع مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم مناطق سیلزده تأمین شد.
نظر شما