راه اندازی اندیشگاه رضوی توسط آستان قدس دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از قدیمی ترین قرآن جهان در موزه آستان قدس رضوی اظهار کرد: ایجاد مرجعیت علمی در جهان اسلام طی سال‌های گذشته همواره مورد تاکید مسئولان آستان قدس بوده که یکی از مهمترین بخش‌هایی که می‌تواند این مهم را محقق کند کتابخانه این آستان مقدس است.

وی افزود: حضرت رضا (ع) در دوران حیاتشان مباحث علمی فراوانی با فرق مختلف داشتند و امروز نیز باید این مسیر ادامه یابد و بارگاه منور رضوی مکانی برای مباحثه بین ادیان و اندیشمندان فرقه‌های مختلف اسلامی و ادیان آسمانی باشد.

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تصریح کرد: به منظور تحقق این مهم راه اندازی اندیشگاه رضوی در دستور سازمان کتابخانه ها قرار گرفته تا محققان، نویسندگان و نخبگان از سراسر دنیای اسلام در این مرکز جمع شده و به بیان نظرات خود بپردازند.

حسینی گفت: ایجاد و فعالیت این اندیشگاه می‌تواند شاخص مهمی برای تحقق مرجعیت علمی آستان قدس رضوی در جهان اسلام باشد. معتقدیم سرمایه‌ای که در کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس وجود دارد متعلق به همه مردم ایران و جهان اسلام است و باید تلاش کنیم آنها را به دنیا معرفی کنیم.

وی با اشاره دیپلماسی کتاب در آستان قدس رضوی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم زمینه همکاری با کتابخانه های مطرح کشور و کتابخانه های بزرگ دنیا را با آستان قدس رضوی برقرار کرده و از این مسیر با پژوهشگران و نویسندگان در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنیم.