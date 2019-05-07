به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صبح و گفت و گو» با موضوع استقبال از ماه مبارک رمضان و در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام عباس ابراهیمی استاد حوزه و دانشگاه، مشاور فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران و نماینده استان بوشهر در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به اینکه استفاده از هر نعمت نیازمند شناخت درست از آن نعمت است گفت: اگر پیشرفته‌ترین امکانات و تجهیزات را در اختیار ما قرار دهند اما قادر به استفاده کردن از آن نباشیم هیچ فایده‌ای ندارد. اولین نکته برای ورود به ماه مبارک رمضان شناخت این ماه است.

وی افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص) زیباترین و جامع‌ترین تعابیر را برای این ماه به کار برده اند و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خطبه‌ای را ایراد فرمودند. این خطبه دارای دو بخش معرفی ماه مبارک رمضان و آداب ویژه این ماه است.

مشاور فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به بیانات پیامبر اکرم (ص) در این خطبه گفت: رسول خدا (ص) در این خطبه می‌فرمایند: "ماه مبارک رمضان با همه ویژگی‌های منحصر به فرد به سمت شما آمده است، رمضان ماه برکت، رحمت و مغفرت خداوند است و شما به مهمانی خداوند در این ماه دعوت شده اید."

این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح این خطبه بیان داشت: ویژگی اول این ماه برکت است؛ در این ماه هر کاری که انجام دهیم برگشت خیرات آن بیش از حد تصور ماست.

حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: بر اساس این خطبه، ماه مبارک رمضان ماه رحمت است آنچه که ما از زیبایی‌های خلقت می‌بینیم جزو رحمت رحمانیه خداوند است اما رمضان ماه رحمت رحیمیه خداوند است. اگر خداوند یک نظر رحمت رحیمیه به یکی از بندگان خود داشته باشد با تمام رحمت رحمانیه پروردگار برابری می‌کند.

نماینده استان بوشهر در مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم همچنین افزود: رمضان ماه مغفرت است؛ خداوند همیشه بخشنده و مهربان است اما مهربانی خداوند در این ماه به صورت ویژه شامل حال افراد می‌باشد.

مشاور فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه تعبیر «مهمانی» خداوند در خطبه پیامبر اکرم (ص) برگرفته از فرازی از خطبه شعبانیه یعنی «ضیافت الله» است، بیان داشت: ما به مهمانی می‌رویم که میزبان آن خداوند متعال است و به فرموده پامبر اکرم (ص) نفس کشیدن در این مهمانی عبادت، خوابیدن عبادت و دعاها نیز مستجاب است.