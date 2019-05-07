به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره علت مشخص نشدن وضعیت اپراتورهای برق علیرغم توافقات قبلی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در مورد تأمین عدالت در برخورد با مجموعه کارگران تأکید کردند؛ این مسئله مورد توجه جدی ماست.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اصل ۱۲۴، بهره برداری از پست‌های فوق توزیع از طریق شرکت‌های پیمانکار صورت گرفته است، یادآور شد: از سال ۹۰ با توجه به توافق بین وزارت نیرو و سازمان برنامه، قرارداد انجام کار معین منعقد شد و در سال ۹۳ هم این گروه مطالبات خود را در راستای حقوق و مزایایشان مطرح کردند.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزیر نیرو پیشنهاد تبدیل اپراتورهای برق را جهت متعادل سازی حقوق و مزایای آنان به رئیس سازمان امور استخدامی مطرح کرده است، تصریح کرد: در سال ۹۶ سازمان امور استخدامی کشور پست‌های لازم به این بخش را اختصاص داد اما شرطی را مطابق با ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری گذاشت مبنی بر آنکه این مسئله در صورتی انجام می‌شود که پست خالی وجود داشته باشد.

اردکانیان تأکید کرد: بنده از حدود یک سال و نیم که در وزارت نیرو هستم پیگیری‌های مکرر در این زمینه داشتیم که به این نتیجه رسیدیم که هرچند در وزارت نیرو مشکلی برای تأمین منابع مالی این همسان سازی نداریم اما در سطح دولت به دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم این افراد را که حدود ۴۰۰ هزار نفر هستند، تبدیل وضعیت کنیم و مشکلشان حل شود.

وی درباره راهکارهایی که آنان برای حل این وضعیت در دستور کار دارند، گفت: در وهله اول ما باید مجوز این مسئله را از سازمان امور اداری و استخدامی بگیریم همچنین مجلس طرحی را برای همسان سازی حقوق اپراتورها با کارکنان پیمانی تهیه کرده که از طریق اجرای این طرح می‌توان تا حدودی مشکل اپراتورها را حل کرد.

اردکانیان درباره امنیت شغلی اپراتورهای برق، اظهار داشت: علیرغم اینکه قرارداد برخی از این افراد یک ساله بوده اما جای نگرانی نیست و به علت نیاز مستمری که به چنین مشاغلی وجود دارد تاکنون حتی یک مورد هم این قراردادها فسخ نشده و قرارداد این افراد به صورت مستمر تمدید می‌شود.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه وزارت نیرو به دنبال حل این مشکل با همراهی مجلس است، تصریح کرد: حداکثر تا دو ماه آینده مشکل ۱۲۲۲ اپراتور برق حل می‌شود و خود اپراتورها هم در جریان این مسئله هستند و امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر مشکل مابقی این افراد را هم چاره جویی کنیم.

در ادامه جلسه علیرضا محجوب نماینده مردم تهران اظهار داشت: مشکل اپراتورهای برق مربوط به امروز نیست و سابقه طولانی دارد و آنان چندین بار جلوی مجلس تجمع کرده اند و خواستار تعیین وضعیتشان شده اند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون، شبکه توزیع از خصوصی سازی مستثنی شده است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری درباره مشاغلی که جنبه حاکمیتی دارد، نحوه ارتباط کارکنان و دستگاه کاملاً مشخص شده است.

محجوب با تاکید بر اینکه نوع استخدام اپراتورهای برق باید مشخص شود، گفت: متأسفانه گاهی اوقات حرمت این افراد زیرپا گذاشته می‌شود که لازم است کارفرمایان این مسئله را مد نظر داشته باشند و نباید حیثیت این افراد مورد بی حرمتی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران بیان کرد: این افراد صرفاً نسبت به شرایط صنفی خود معترض هستند و اعتراض حق نیروی کار است و در قانون به آن اشاره شده است و نباید با آنان بابت این مسئله برخورد شود و از سوی دیگر شکایت مرجع دارد و مسئولان یک دستگاه حق برخورد با افراد و معترضان را ندارند و باید به کارگر احترام بگذارند.

وی افزود: تنها مطالبه ما این است که برخورد مدیران با کارگران اصلاح شود و کسانی که حق خود را مطالبه می‌کنند، مورد اهانت قرار نگیرند و کارفرمایان به آنان احترام بگذارند.

در ادامه جلسه علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به وزیر نیرو گفت: امیدواریم که مشکل استخدامی کارکنان اپراتور برق حل شود.

وی بیان کرد: همچنین نمایندگان پیشنهاد کرده اند که مشکل استخدام نیروهای شرکتی آب و فاضلاب هم در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.