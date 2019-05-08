«باخ» میهمان ویژه رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، انگلستان برای اولین بار در تاریخ ۱۸ ساله رقابتهای قهرمانی تکواندو جهان از روز ۱۵ می (۲۵ اردیبهشت ماه) میزبان بیست و چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان در سالن ورزشی منچستر یا همان «منچستر آره نا» می‌باشد. مسابقاتی که روی هفت «شیء هاپ چانگ» و در مدت ۵ روز با حضور ۹۷۵ تکواندوکار از ۱۵۰ کشور جهان برگزار خواهد شد.

در این دوره از مسابقات یک تیم کامل مردان و زنان (در مجموع ۱۶ تکواندوکار) از پناهندگان زیر پرچم فدراسیون جهانی(WT) مبارزه خواهند کرد. حمایت از پناهجویان در سراسر دنیا یکی از اهداف بشردوستانه فدراسیون جهانی است. «کلود مارشال» هماهنگ کننده ورزشی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز در این مسابقات حضور دارد.

«توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک که دو سال قبل در «موجو» نیز رقابتهای جهانی تکواندو را از نزدیک تماشا کرده بود، در این دوره نیز میهمان ویژه فدراسیون جهانی است. همچنین برخی مقامات سیاسی بریتانیا، شهردار منچستر، اعضای شورای اجرایی IOC و قهرمانان پیشین تکواندو جهان در مراسم افتتاحیه حضور خواهند داشت.

برای اولین بار در تاریخ مسابقات جهانی تکواندو، یک دوربین ۴D که در مسابقات گرنداسلم در شهر «ووشی» چین نیز کار تصویربرداری فوق پیشرفته را انجام می‌داد، این رقابتها را تحت پوشش قرار خواهد داد. پوشش تصویری ۳۶۰ درجه نیز اجرای تکنیک‌های زیبا توسط تکواندوکاران را به تصویر خواهد کشید.

برگزاری نشست شورای اجرایی، مجمع عمومی WT، نشست خبری دکتر «چو» رئیس WT و همچنین برگزاری انتخابات کمیته ورزشکاران از دیگر برنامه‌های فدراسیون جهانی در حاشیه این دوره از رقابتهای جهانی است.