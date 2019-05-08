جهانگیری حکم مدیرعامل جدید هما را به وزیر راه ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتخاب تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیئت وزیران، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

گفتنی است پیش از این در تیرماه ۱۳۹۶ فرزانه شرفبافی پس از سه ماه سرپرستی، به عنوان مدیرعامل هما منصوب شد که یک شنبه ۱۵ اردیبهشت در پایان این ۲۲ ماه فعالیت شرفبافی، دهقانی زنگنه رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی و مدیرعامل سابق هواپیمایی معراج به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیرعامل جدید ایران ایر از سوی هیأت وزیران انتخاب و منصوب شد.