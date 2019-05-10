نسخه جدید پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی بارگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرعرب سرپرست گروه اشاعه اطلاعات و دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی با اعلام این خبر گفت: همزمان با ماه پربرکت رمضان، نسخه جدید پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی در دو بخش کاربری و مدیریتی بهینه‌سازی، توسعه و بارگذاری شد.

وی در ادامه ضمن بیان برخی از امکانات بهینه‌سازی و توسعه‌ای این نسخه افزود: تحلیل نیازمندی‌های به روز کاربران و بکارگیری تجربه کاربری به همراه پیاده‌سازی قالب جدید با استفاده از فریم‌ورک و بکارگیری کدنویسی واکنش‌گرا از مهمترین نقاط توسعه‌ای در این روزآمد سازی بوده که مدنظر قرار گرفته است.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی با تاکید بر به کار بستن اصول استاندارد در فرایندهای توسعه‌ای فناورانه، بکارگیری اصول و روش‌های SEOرا در کنار پیاده‌سازی قابلیت چند زبانه‌گی از اهم نکات سامانه جدید برشمرد و ادامه داد: بهره‌گیری از روش‌های هوشمند بازیابی اطلاعات در کنار بسترسازی برای ارائه سرویس‌های متنوع و گزارش‌های هوشمند آماری و اطلاعاتی نیز برای ما مهم قلمداد شده است.

میرعرب در بخش دیگری بسترسازی برای استفاده از فن آوری در تأمین نیازهای پژوهشی را یکی از اهداف گروه اشاعه اطلاعات و دانش اعلام و تصریح کرد: بکارگیری روش‌های داده‌کاوی و متن‌کاوی با بهره‌گیری از روش‌های هوشمند ادغام و تبدیل اطلاعات از مقدمات لازم و مفید این قسمت است که با توان موجود قابل دستیابی است و در این نسخه به این مهم نیز توجه ویژه ای شده است.

وی در پایان پیاده‌سازی و بکارگیری استاندارد فرهنگنامه‌نویسی را همراه با اصلاح و بهینه‌سازی فرایند ثبت و مدیریت اطلاعات در بخش اصطلاح نامه و نمایه‌سازی از دیگر ویژگی‌های پایگاه جدید دانست و گفت: بالا بردن امنیت اطلاعات و اصلاح آدرس‌های صفحات با بهینه‌سازی روش‌های بازیابی اطلاعات و بهره‌گیری از پیشینه جستجوی کاربران در نتایج جستجو نیز جز مسائل استراتژیک نسخه به روزشده این پایگاه است.

قابل ذکر است، محققان علاقه مند جهت مشاهده آخرین نسخه پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی می‌توانند از آدرس «https://thesaurus.isca.ac.ir» استفاده کرده و با ثبت نام از تمامی امکانات موجود آن به صورت رایگان بهره مند شوند.