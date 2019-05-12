به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کمالی زاده در حاشیه بازدید استاندار البرز از میدان میوه و تره‌بار کرج که عصر یکشنبه انجام شد، با اشاره به اینکه این میدان جوابگوی نیاز استان البرز نیست، اظهار کرد: لازم است در نقاطی دیگر استان نیز به‌صورت چندهسته‌ای میادین و بازارهای جدیدی را راه‌اندازی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در نظر داریم نسبت به اختصاص زمین برای راه‌اندازی میادین میوه و تره‌بار با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنیم، تصریح کرد: این اقدام به‌منظور توسعه بازارهای جدید میوه و تره‌بار انجام می‌شود.



شهردار کرج با اشاره به احداث دو بازار خصوصی در کرج، بیان کرد: این بازارها نیز پاسخگوی نیاز استان نخواهد بود.

کمالی زاده بابیان اینکه در نظر داریم در غرب و جنوب شرق کرج نسبت به راه‌اندازی بازارهای میوه و تره‌بار اقدام کنیم، گفت: هیئت‌مدیره جدید میدان میوه و تره‌بار نیز همکاری بهتری نسبت به گذشته با شهرداری کرج دارد.

وی با اشاره به اقداماتی که طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ در راستای توسعه خدمات در میدان میوه و تره‌بار انجام‌شده است، توضیح داد: رفت‌وروب این محل و راه‌اندازی مجدد سرویس‌های بهداشتی انجام شد است

شهردار کرج با تأکید بر اینکه در حال حاضر باسکول در دست اتحادیه است و شهرداری کرج عوارض ورود و خروج خودروها به میدان را دریافت می‌کند، افزود: ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه انجام رفت‌وروب و جمع‌آوری زباله‌های تر میدان میوه و تره‌بار است که توسط شهرداری کرج انجام می‌شود.

کمالی زاده گفت: سال گذشته برای ترمیم خرابی آسفالت معابر میدان و میوه و تره‌بار ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و در سال جاری نیز برای این مهم اعتبار در نظر گرفته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه باید بازسازی میدان میوه و تره‌بار بر اساس نیازهای شهر صورت گیرد، گفت: در راستای بازدهی بهتر از این میدان ناگزیر هستیم تا در نقطه‌ای دیگر از شهر یک بازار میوه و تره‌بار راه‌اندازی کنیم.

شهردار کرج با تأکید بر اینکه برای ایجاد بازار میوه و تره‌بار جدید در نقطه‌ای دیگر از شهر کرج به زمینی ۱۶ تا ۱۷ هکتاری نیاز است، افزود: تأمین زمینی به این وسعت در توان شهرداری کرج نیست، به همین منظور در نظر داریم با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان البرز برای تخصیص زمین میدان میوه و تره‌بار دوم اقدام کنیم.