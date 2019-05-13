کشف سالانه۸۰۰تن موادمخدر در ایران/انجام ۱۰ درصد کشفیات توسط سپکا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز (سپکا) پلیس مواد مخدر ناجا (سگهای مواد یاب) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مرکز کل کشور را پوشش میدهد، اظهار کرد: از همه ابزارها در امر مقابله و مبارزه با مواد مخدر استفاده میشود.
وی بابیان اینکه حدود ۱۰ درصد کشفیات کشور در مرکز سپکا انجام میشود، عنوان کرد: سال گذشته این مرکز حدود ۵۵ تن کشفیات داشته است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه در امر مقابله، درمان، کاهش آسیبها و پیشگیری هماهنگ پیش میرویم، گفت: مرکز سپکا ازجمله ظرفیتهایی است که برای مبارزه و مقابله استفاده میکنیم.
سردار مؤمنی با اشاره به اینکه طبق پژوهشهای صورت گرفته بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی صرف هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مبارزه با مواد مخدر کشور میشود، ادامه داد: متأسفانه تحریمهای جهانی اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به اینکه کشور ایران مبارزه با مواد مخدر را در سطح بینالمللی انجام میدهد، گفت: بخش عمدهای از ورود مواد مخدر برای ترانزیت به سمت اروپاست.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تأکید بر اینکه ما داریم مبارزه میکنیم و دنیا باید سهم خودش را ادا کند، افزود: همایشها، نشستهای بینالمللی و تشویقها مشکلی را حل نمیکند و دنیا باید سهم خودش را بدهد.
سردار مؤمنی بابیان اینکه در ایران سالانه بیش از ۸۰۰ تن مواد مخدر کشف میشود، گفت: بخش عمدهای از این مواد برای ترانزیت به اروپاست.
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