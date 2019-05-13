به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، معمولاً برای تولید نور سبز تولیدکنندگان از فسفر یا نقاط کوانتومی در LEDهای آبی استفاده میکنند. این مواد میتوانند طول موج کوتاه ۴۵۰ نانومتری رنگ آبی را به قرمز یا سبز تبدیل کنند. اما این روش کارایی پایینی داشته و بازده آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است.
اخیراً شرکت پلسی سمیکانداکتورز (Plessey Semiconductors) که در حوزه ساخت میکروالایدی فعالیت دارد، نمایشگرهایی ساخته که در آن از روش جدیدی استفاده شده است. این نمایشگرها برای استفاده در ادوات مختلف واقعیت مجازی استفاده میشوند. شرکت پلسی LEDهایی تولید کرده که نور سبز تولید میکنند بدون اینکه به مواد مبدل در آنها نیاز باشد.
این LEDها با استفاده از رشد نیترید گالیم روی سیلیکون بهدست میآیند، شبیه به همان روشی که LEDهای نور آبی تولید میشوند. نیترید گالیم در این فناوری با استفاده از دستگاه لایهنشانی شیمیایی مواد آلیفلزی از فاز بخار (MOCVD) ایجاد میشود.
کیت استریکلند از مدیران شرکت پلسی معتقد است که با استفاده از این سیستم میتوان لایههای بلوری بسیار منظم در مقیاس اتمی روی سطح ایجاد کرد. این کار با استفاده از واکنش شیمیایی در مخزن این سامانه انجام میشود. با این روش این شرکت میتواند لایه اتمی از مواد را روی ویفر سیلیکونی لایهنشانی کند.
وی افزود: با این فناوری میتوان لایههایی انتخابی و دقیق روی سطح ایجاد کرد. در این مورد ما نیترید گالیم را بهصورت کنترل شده روی سطح قرار دادیم و این ماده را با چند ماده دیگر نظیر ایندیم تقویت کردیم. ما میتوانیم با این کار LED با خواص ویژه تولید کنیم.
به گفته وی، با تغییر مقدار ایندیم که با ساختار چاه کوانتومی LED در هم آمیخته است میتوان نور سبز تولید کرد. در این روش افت کارایی وجود نداشته و نور سبز تولید شده بسیار درخشانتر از نوری است که از طریق تبدیل نور آبی بهدست میآید. این نور طول موج ۵۳۰ نانومتر داشته و برای ساخت نمایشگر مناسب است.
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