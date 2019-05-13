کپسوله کردن داروی ضدانسداد عروق در نانوذرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) محصول شرکت ارچسترا بیومد (Orchestra BioMed) را برای کمک به بیماران مبتلا به تنگی عروق تأیید کرد. در برخی بیماران که دچار گرفتگی عروق قلب هستند از استنتهایی استفاده میشود تا محل گرفتگی باز شود.
اما بعد از ایمپلنت این استنتها ممکن است دوباره دچار گرفتگی شوند. برای حل این مشکل، شرکت بیومد محصولی به نام « Virtue SEB »ارائه کرده است که در آن داروی سیرولیموس درون نانوذرات کپسوله شده است. «سیرولیموس » دارویی است که برای جلوگیری از انسداد عروق و دریچهها استفاده میشود.
با این روش میتوان داروی «سیرولیموس» را در طول جراحی آنژیوپلاستی بالون در بدن رهاسازی کرد. گفته میشود که این اولین سامانه رهایش «سیرولیموس» است که در آن از هیچ پوششی استفاده نشده و برای استفاده بالینی مناسب است.
در مطالعات غیربالینی، Virtue SEB عملکرد مشابه با استنتهای حاوی دارو داشت.
دارن شرمن مدیرعامل شرکت «بیومد» گفت: ما معتقدیم که Virtue SEB میتواند به نیازهای بالینی پاسخ دهد و گزینه مناسبی برای بیمارانی باشد که گزینههای درمانی اندکی پیش رو دارند. این فناوری اولین و تنها محصولی است که فاقد پوشش بوده و میتواند داروی «سیرولیموس» را در رگها رهاسازی کند.
این محصول برای استفاده در ادوات پزشکی خاص طراحی شده و میتواند اثربخشی بالایی داشته باشد و بهعنوان یک جایگزین برای درمان بیمارانی که گزینههای محدودی دارند، قابل استفاده است. ویژگیهای این محصول موجب شده تا تولیدکنندگان بتوانند ابزاری مناسب برای کمک به بیماران در اختیار پزشکان قرار دهند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، شرکت بیومد باید با اولویت بالا به بررسی کاربرد Virtue SEB بپردازد.
شرمن میگوید: ما قصد داریم تا تمام مزایای این محصول را پیادهسازی کنیم و به دنبال این هستیم تا این محصول بتواند با دریافت مجوزهای لازم وارد بیمارستانها شود و پزشکان و بیماران بتوانند از این فناوری بهرهمند شوند.
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