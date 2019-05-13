ادارات استان فارس در ماه رمضان پوشش محیطی ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه حجت الاسلام محمد صادق مهرابی شامگاه دوشنبه در همایش صیانت از ماه رمضان با اشاره به امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: گام اول در بحث امر به معروف تبحین و آموزش است.

وی ادامه داد: کسانی می‌توانند امر به معروف انجام دهد که معروف را شناخته باشد و کسی می‌تواند نهی از منکر انجام دهد که منکرها را شناخته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: گام اول در بحث امر به معروف و نهی از منکر برای طلبه‌ها تبحین، آموزش، گفتن و فریاد زدن است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه ماه رمضان شروع شده است و هیچ دستگاه اداری حلول ماه رمضان را از یاد برده‌اند یادآور شد: هیچ سازمان و اداره‌ای برای شروع ماه رمضان هیچ پوستر و بنری را نصب نکرده و حال و هوای ماه رمضان را ایجاد نکرده است.

حجت الاسلام مهرابی ادامه داد: سازمان‌ها و ادارات باید پوشش محیطی برای ماه رمضان ایجاد کنند.

در ادامه این همایش فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، گفت: از اوایل ماه رمضان تاکنون بالغ بر ۴۰۰ نفر که در حال روزه خواری بودند را دستگیر کردیم و قریب بر ۱۷۰ پرنده تشکیل داده‌ایم.

سردار احمد علی گودرزی ادامه داد: در چند روز گذشته مغازه‌هایی غذا فروشی که در حال انجام فعالیت بودند را پلمپ و یکی از مغاره‌ها پروانه کسب آن را باطل کردیم.

سردار گودرزی با اشاره به بانوان بد حجاب در اتومبیل‌ها تاکید کرد: ما یک سامانه‌ای را تشکیل داده‌ایم و شهروندان می‌توانند آن را از نیروی انتظامی دریافت کنند و با دادن نشانه و شماره پلاک آن راننده بی حجاب و متخلف را به ما اطلاع دهد.

وی افزود: وقتی این اطلاعات از جانب شهروندان به نیروی انتظامی داده شود از سوی نیروی انتظامی یک پیامک به فرد متخلف داده می‌شود که مهلت دارد در مدت سه روز خود را معرفی کنند و اگر خود را معرفی نکند وسیله نقلیه آن فرد به مدت یک ماه در پارکینگ می‌رود.

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس با اشاره به تعداد پیامک‌ها به رانندگان بی حجاب و متخلف تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون بالغ بر ۲۰ هزار پیامک به این رانندگان داده شده است و از اوایل ماه رمضان تاکنون قریب بر پنج هزار پیامک به رانندگان متخلف داده شده است.