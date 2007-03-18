همکاری 14 هزار نیرو با ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور

مهدی دباغ ، قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور افزود: با همکاری سازمان جوانان هلال احمر ، 750 کیوسک اطلاع رسانی در سراسر کشور ایجاد شده است و در این مراکز پکیج هایی شامل معرفی جاذبه های طبیعی ، تاریخی ، آداب و رسوم ، سنت و فرهنگ ، نیازمندی های استان و منطقه و همچنین نقشه به صورت رایگان در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد.

وی از اجرای طرح آمار گیری گردشگران نوروزی برای اولین بار در کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح در 4جایگاه تاسیسات اقامتی دائم و موقت ، مبادی ورودی و پایانه های حمل و نقل زمینی ، هوایی ، دریایی و ریلی ، مسیرهای بین راهی و در جاذبه های گردشگری اجرا و تعداد مسافران و گردشگران مشخص می شود.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور با اشاره به اینکه طرح آمارگیری بر اساس شاخص های سازمان جهانی جهانگردی اجرا می شود ، گفت: با انجام این طرح ، نقاط قوت و ضعف آمارگیری در کشور برطرف و آمار دقیقی از گردشگران ارائه می ‌شود.

دباغ در خصوص نظارت بر فعالیت بخشهای مرتبط با گردشگری در ایام نوروز افزود: در ایام عید ، 9 گروه 3 نفره به صورت محسوس در دو نوبت بر کار مراکز اقامتی ،‌ تفریحی و خدماتی و همچنین 600 نفر بازرس به صورت نامحسوس بر عملکرد ستاد تسهیلات و مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری نظارت می کنند.