تقریب، پادزهر تکفیر است/ روش تبلیغی پیامبر اکرم (ص) الگو شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و هئیت همراه در ادامه سفر به کشور عراق و دیدار با علما و شخصیتهای برجسته این کشور با آیت الله بشیر نجفی از مراجع عظام تقلید در عراق دیدار و گفت وگو کرد.
آیت الله بشیر نجفی در این دیدار با بیان اینکه روش تبلیغ پیامبر اسلام (ص) میتواند الگویی مؤثر و مناسبی برای دعوت به برادری و اتحاد باشد، گفت: آن حضرت در مدت کوتاه توانستند انسانهای بزرگی را به پیروی از دین اسلام دعوت کنند و امروزه میلیونها انسان پیرو و دلداده مکتب ایشان هستند.
وی تاکید کرد: از این رو روش تبلیغی پیامبر اکرم (ص) میتواند درس بزرگی برای همه مراکز علمی، پژوهشی و تبلیغی باشد.
در ادامه این دیدار، مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی گزارشی از فعالیتهای دانشگاه ارائه داد و تاکید کرد: امروزه استقبال از دانشگاه مذاهب اسلامی به طور جدی در فضای بین المللی رو به رشد است و برای مبارزه با تکفیر و افراط گری راهی جز پیمودن مدل راه حل دانشگاه مذاهب اسلامی نداریم.
وی تقریب را پادزهر تکفیر معرفی کرد که به روشهای علمی و عملی در دانشگاه مذاهب اسلامی انجام میگیرد، افزود: کلاسهای درس این دانشگاه با حضور دانشجویان و اساتید شیعه و سنی و با برادری و روش مقارنه برگزار میگردد و این نمونه علمی و عملی از همزیستی مسالمت آمیز پیروان مذاهب در فضای آکادمیک است.
در پایان این دیدار که معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی نیز حضور داشتند، آیت الله بشیر نجفی ضمن تحسین فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسلامی با اهدای هدایای معنوی از مختاری تقدیر کرد.
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