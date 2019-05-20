شناسایی استعداد شغلی دانش آموزان با نرم افزار ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا جعفری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: محصول شرکت ما یک سامانه نرم‌افزاری در حوزه منابع انسانی است که مدل‌های مختلف و متعدد شایستگی مشاغل بر روی آن لود شده است و به صورت آنلاین با گرفتن پرسشنامه از افراد با آن مدل مقایسه می‌شوند و میزان تطابق ذهنی هر فرد با جایگاه شغلی که تصاحب کرده است مقایسه می‌شود.

وی افزود: در این سامانه شناختی، هم استعداد افراد شناسایی می‌شود و هم با مقایسه افراد موفق در هر شغل مشخص می‌شود که افراد در چه شغلی می‌توانند موفق شوند و برای کسانی که مشغول به کار هستند نیز راهکارهایی برای موفقیت بیشتر ارائه می‌دهد.

جعفری، بازار هدف این محصول را تمام کسانی که کار می‌کنند، شرکت‌های خصوصی، دولتی و مدیران عامل شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: اکنون این سامانه راه‌اندازی شده و استفاده می‌شود و ما برای توسعه سامانه از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات دریافت کردیم.

وی ادامه داد: این سامانه با کمک و حضور کارشناسان و متخصصان زیادی از جمله جامعه‌شناسان و روانشناسان فعالیت می‌کند.

وی درباره اشتغالزایی این شرکت نیز گفت: چون نتوانسته‌ایم طرح خود را ملی کنیم اشتغالزایی چندانی صورت نگرفته است. باید حمایت‌های دولتی وجود داشته باشد تا یک طرح ملی شود. ما پیگیری‌های زیادی انجام داده‌ایم اما هنوز طرح، ملی نشده است.

جعفری درباره مزایای ملی شدن این طرح گفت: تمام مدارس کشور می‌توانستند از این طرح برای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان استفاده کنند چون نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان شغل در این سامانه لود شده است و در صورت ملی شدن این طرح، می‌توانستیم تک‌تک دانش‌آموزان را با هم مقایسه کنیم و ببینیم چه کسی به درد چه شغلی در آینده می‌خورد تا در آینده دچار فرسودگی شغلی نشویم و دانش‌آموز از رشته‌ای که انتخاب کرده پشیمان نشود اما چون بخش خصوصی بودیم و پشتوانه‌ای نداشتیم نتوانستیم طرح را ملی کنیم.

وی افزود: این محصول به ۱۹ شرکت ارائه شده است اما دغدغه ما ملی شدن این طرح است.