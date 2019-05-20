شاید یک درصد حرفهایم درست باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رضوی در دفاع از خود گفت: من سیاسی نیستم و منش و متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است جریان سیاسی بنده نیز متفاوت است. وی از رسانه‌ها خواست تا تقوای کاری داشته باشند.

رضوی در رابطه با قرارداد با یکی از خبرگزاری‌ها هم توضیح داد: ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با یک خبرگزاری بود که به صورت ماهانه تبلیغاتی در ۱۰ باکس در صفحه اول برای بانک سرمایه منظور شود تبلیغاتی در خود خبرگزاری و همچنین صفحه اول گذاشته می‌شد که هر کدام قیمت خودش را داشت. نه من دزد بودم نه مدیرعامل خبرگزاری، بلکه یک قرارداد کاملاً مشخص و واضح منعقد شده بود.

وی ادامه داد: ماده ۱۸۶ چیست من از قوانین پولی و بانکی کشور می‌خوانم و برای بالا بردن سواد علمی آقای قهرمانی صحبت می‌کنم. من می‌خواهم مستند صحبت کنم.

رضوی خطاب به نماینده دادستان گفت: چرا زمانی که در مورد فساد رفیق قدیمی تان آقای علی محمدی صحبت می‌کنم به هم می‌ریزید، شاید یک درصد حرف من درست باشد.

وی افزود: آقای قهرمانی اول گفتند که ماده ۱۸۶ را در جریان اخذ تسهیلات نگرفتیم. صراحتاً از محضر خدا عذرخواهی کنید.

رضوی با بیان اینکه امروز اسناد عجیبی ارائه می‌دهم، گفت: آقای قهرمانی گفتند که با چک و سفته تسهیلات گرفتم سپس اعلام کردند که سقف بانک مرکزی هم رعایت نشده است.

وی افزود: ماده ۱۸۶ را گرفتیم و اسناد آن موجود است. تاریخ اخذ تسهیلات بین سال‌های ۹۰ تا ۹۳ بوده است و ۹۳ صراحتاً بانک اعلام کرده که ۶۰ میلیارد تسهیلات اخذ شده است، آقای قهرمانی منکر بود چون اسناد آن از پرونده بیرون کشیده شده است.

هادی رضوی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه خوشحالم بعد از دو سال امروز حرف‌هایم را در دادگاه می زنم گفت: یکی از مدیران بانکی بعد از جلسه اول به من گفت که آقای قهرمانی نماینده دادستان گفته برخی حرف‌ها را می زنی و می‌گوئی در غیر اینصورت برایتان ۱۵ سال حبس می گیرم. قاضی خطاب به وی گفت که چه کسی این حرف را به شما گفته است که متهم پاسخ داد آقای شیانی این حرف را به من گفت.

این فرد با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: به این صورت که گفته شد و با لحن تند نبوده است من خطاب به آقای قهرمانی گفتم کارم را درست انجام دادم چرا باید ۱۰- ۱۵ سال حبس بروم.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص اینکه آقای قهرمانی اعلام کرده است که بنده قراردادهای جعلی ارائه دادم باید بگویم در تاریخ ۰۵/‏۰۶/‏۹۷‬ برای شرکت ساخت‌سازه قرار منع تعقیب توسط شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی صادر شد، پس از اعتراض قرار جلب دادرسی صادرو پرونده به دادسرا آمد، مدارک لازم ارائه گردید و شاکی مبنی بر اینکه اساساً جعلی اتفاق نیافتاده بود اعلام رضایت قطعی کرد.



وی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی مستندانم درباره قرارداد جعلی را به شما ارائه کردم.

وی افزود: در تمام این وکالت‌نامه‌ها نوشته شده همه تصمیمات از حقوقی و کیفری بر عهده من است و مسئولیت کارم را می‌پذیرم.



این متهم ادامه داد: تا الان با حفظ اسرار و آرامش پرونده را جلو برده‌ام، آقای قاضی خواهش می‌کنم روال همین گونه ادامه پیدا کند و قراردادهایی که گفته می‌شود لطفاً کارشناسی خط بدهید موضوع قرارداد سفید امضا بوده است و اصلاً سودی ندارد.برخی قراردادها را جعل کردند.



وی ادامه داد: در زمینه شایگان تجارت و ضمانت‌نامه و آقای جهان‌بانی مطالبی دارم. آقای قاضی این مطالب قید شده و خوشحالم که شما با سعه صدر گوش می‌کنید، خدا را شکر می‌کنم دادگاه علنی است.



این متهم ادامه داد: درباره شرکت jvc پروفشنال دوستان صدا و سیما خانواده رضوی را می‌شناسند ما سی سال است در این حوزه سیستم کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال، خط تولید نور، تجهیز سیستم مداربسته، ساخت سالن‌های مربوط به این امر فعال هستیم.



این متهم ادامه داد: کسی که وام ازدواج حق او بود این کارها را انجام می‌داده و الان هم مستندات را به شما ارائه کرد.



وی افزود: آقای جهان‌بانی دو سال و نیم زندان است، او را می‌آورند از او اعتراف بگیرند. قراردادی امضا شده ۱۰ هزار دوربین مداربسته که مسئله خاصی نبود. اولاً شرکت آقای جهان‌بانی نبوده بلکه متعلق به مهدی جهان‌بانی و نه جهانی‌بانی مدنظر و شخص دیگری به نام آقای عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرار داد بستند.

هادی رضوی در رابطه با برخی مواد کیفرخواست گفت: از سال ۸۹ تا ۹۳ نزدیک به چهار میلیارد تومان بیمه و حقوق و مالیات حقوقی برای اشتغال‌زایی داده شده بعد می‌گویند نفهمیدیم شما گوشت‌فروش بودید یا غیره.



رضوی ادامه داد: من قبلاً در تعریف ماده ۱۸۶ تاکید داشتم و الان هم می‌گویم وقتی صورت مالی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود دیگر چه لزومی داشت قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتاً خرید و فروش‌ها و تسهیلات قید شده است.



این متهم ادامه داد: ضمانت‌نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من ۵۰ میلیارد بوده و صراحتاً حسن انجام تعهدات ذکر شده است.



رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد.



وی افزود: قراردادی در پرونده من گذاشته‌اند و من نامه‌ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت‌نامه صادر شده، صراحتاً در این قرارداد جعلی که آن‌ها می‌گویند نوشته‌اند حسن انجام کار. من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. من قرارداد واقعی داشتم و مسیر درستی را رفته‌ام چه لزومی داشت این قرارداد جعلی را ارائه می‌کردم من مفسد اقتصادی نیستم و مستند به مستند با شما جلو می‌روم.



رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: در دادگاه علنی ایستاده‌ام، مستند به مستند و ورق به ورق برای هر اتهامی علیه من زده شده است مدرک ارائه می‌دهم و صراحتاً اعلام کرده‌ام که ۲۷ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتم.

به من می گویند تو مذهبی نمای عوضی هستی!



وی ادامه داد: به من می‌گویند تو مذهبی نمای عوضی هستی. من باید از خود دفاع کنم آقای مسعودی مقام با سعه صدر شما است که من می‌توانم جواب دهم.



متهم رضوی گفت: نماینده دادستان می‌گوید بنده، چون از کنار آقای دلاویز و خانی رد شده‌ام قطعاً بده و بستانی با آن‌ها داشته‌ام، یک درصد احتمال دهید که من راست می‌گویم.



وی افزود: در زمینه قراردادهای شرکت دام و پشتیبانی امور دام، آقای قهرمانی می‌گوید قراردادها ارائه نشده است این در حالی است سند آن در برگ‌نمای شماره ۲۷.۱۲ جلد ۱۸ پرونده موجود است همچنین در نامه‌ای که از وزارت اقتصاد به دادستانی کل رفته است صحت ضمانت‌نامه‌ها مورد تأیید بوده است.



وی افزود: در جلسه قبل گفتم ۸۰ میلیارد تسویه کردم و بدهکار نیستم، من چه وقت گفتم که ۸۰ میلیارد چیزی نیست آن هم در شرایطی که مردم در فشار هستند.

هادی رضوی با بیان اینکه در دو قسمت کیفرخواست نماینده دادستانی گزارش خلاف واقع ارائه داده است، گفت: یکی اینکه بازرسی کل کشور هیچ گزارشی اعلام نکرده و دوم اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس وجود ندارد. من دو گزارش را زیر سئوال بردم. نظر هیئت کارشناسی متشکل از نماینده منتخب من دادسرا و بانک بوده است مال من که نبود.

وی ادامه داد: نماینده دادسرا ۷۱ میلیارد تومان را ارزیابی کرده و ۹۱ میلیارد تومان هم به روز بوده، می‌گویید که چرا جهش قیمتی داشته درحالیکه در شرایط کنونی طبیعی است. آقای قاضی همه تلاش کردند که بگویند این کارشناسان از من پول گرفتند نماینده دادستان می‌گوید رضوی آمده این سود را بگیرد و سود را ۳۱ درصد کرده، باید بگویم بانک بدهی من را برداشته و طبق اصول خود ۱۰ درصد سپرده نگه می‌داشتند که مصوبه صریح بانک مرکزی است. آن‌ها ۱۰ درصد را از جیب من در یک سال نگه داشتند، ولی سود ۲۷ الی ۲۸ درصد را گرفتند من می‌گویم این را بردار، چون خلاف است.

امامی در رابطه با سریال شهرزاد به من بدهکار است



هادی رضوی با اشاره به همکاری اش با امامی گفت: آقای امامی پول داده در حالی که پول خودم را داده است و در سریال شهرزاد من با وی قرارداد بسته‌ام.

متهم رضوی گفت: درباره اساس‌نامه ملک به من می‌گویند شما گوشت‌ فروش هستید، دوربین مدار بسته می‌فروشید و ... من طبق اساسنامه شرکت شایگان تجارت انجام وظیفه کرده‌ام کار من این بود من هلدینگ داشتم