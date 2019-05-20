تکذیب قاچاق چوب در کرمانشاه /برخورد جدی با تولیدکنندگان زغال

انشالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برخی اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر قاچاق چوب از جنگلهای زاگرس در استان کرمانشاه گفت: چوب درختان جنگلهای زاگرس اصلاً اقتصادی نبوده و قاچاق آن نیز قطعاً برای قاچاقچیان سودی ندارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تاکید کرد: همانطور که گفته شد، چوبهای جنگلهای زاگرس از نظر اقتصادی با ارزش نیستند و به همین دلیل قاچاق چوبی در کرمانشاه صورت نگرفته و صورت نیز نمیگیرد.
وی ادامه داد: تنها موردی که در خصوص جنگلهای زاگرس وجود دارد، تولید زغال از چوب درختان این جنگل است، که به شدت نیز از نظر قضائی مورد برخورد قرار میگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از برگزاری مانورهای مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی استان برای برخورد با این موضوع و تخریب کورههای زغال خبر داد.
وی با بیان اینکه درختان ما ارزش زیست محیطی بسیار بالایی دارند، تصریح کرد: درختان مانع از فرسایش خاک شده و در تعدیل آب و هوا نقش مؤثری دارند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از افراد ناآگاه در برخی از مناطق کرمانشاه چون منطقه عثمانوند و درود فرامان اقدام به تولید زغال از این ذخایر طبیعی میکنند که به شدت مورد برخورد قضائی قرار میگیرد.
وی از کمکهای منابع طبیعی به اهالی این مناطق که اغلب برای تأمین معیشت خود اقدام به قطع درختان و تبدیل آن به زغال میکنند خبر داد و گفت: منابع طبیعی دهها اقدام در این زمینه انجام داده که در نتیجه آن این افراد توانمند شده و دیگر اقدام به این کار نکنند.
کولانی افزود: با توجه به کمکها و آموزشهای صورت گرفته از سوی اداره کل منابع طبیعی، این موضوع نیز رو به کاهش است و این افراد هم اکنون توانمند شده و از طرق دیگر معاش خود را تأمین میکنند.
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