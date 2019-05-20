تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن دارایی های سهام داران پدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده و به ریاست قاضی سید هادی منصوری در مشهد در برگزار شد.

قاضی منصوری با اشاره به محتوای مذاکرات جلسه قبل دادگاه گفت: طبق درخواستی که متهم از دادستانی مشهد، مبنی بر اعطای فرصت جهت بازگرداندن اموال و دارایی‌های شرکت داشته که متعاقب آن این درخواست توسط دادستان مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه مطرح شد؛ نکاتی قابل ذکر است.

وی افزود: همانگونه که دادستان اشاره کردند، آنچه مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت؛ اعطای فرصت به متهم و یا متهمین برای بازگرداندن اموال شرکت در جهت استیفای حقوق شکات و سهامداران است. حال آنکه در گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت موسوم به پردیسبان نیز شاهد بودیم؛ متهمین آن پرونده از دادگاه درخواست اعطای مهلت کرده و در مهلت داده شده نیز به تعهدات خود عمل کردند؛ براین اساس دادگاه ویژه نیز در تعیین مجازات، متهمین را در چارچوب قانون، مستحق تخفیف دانست. بدیهی است که هدف اول دستگاه قضائی در اینگونه پرونده‌ها، حفظ و بازگرداندن اموال و دارایی‌ها به مردم و درنهایت مجازات قانونی متهمان در راستای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه است.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد خاطرنشان کرد: همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد هرگونه اعطای مهلت به متهمین در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق سهامداران و شکات انجام خواهد گرفت؛ بنابراین به کلیه شکات و سهامداران اطمینان خاطر می‌دهیم که متهمان در هر صورت به کیفر اعمال خود خواهند رسید و مجازات قانونی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

پس از توضیحات رئیس دادگاه در مورد نحوه اعطای فرصت به متهمین برای جبران مافات؛ قاضی منصوری از نماینده سازمان بازرسی و نماینده وزارت راه و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازند.

قاضی منصوری متذکر شد چنانچه مشخص شود که در جریان تخلفات صورت پذیرفته توسط متهمین؛ سازمان اداره و یا مسئولی نیز دچار تخلف و جرم شده؛ به آن نیز رسیدگی خواهد شد؛ چراکه باب دفاع از حقوق عامه برای دستگاه قضائی باز است و هیچ گونه خط قرمزی در این زمینه برای مجموعه قضائی وجود ندارد.

انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام این شرکت، از جمله شگردهای متهم ردیف اول بود که در صحن علنی دادگاه مطرح شد.

پس از اتمام دفاعیات متهم محسن پهلوان و وکیل مدافع وی؛ رئیس دادگاه از نماینده مدعی العموم خواست تا کیفرخواست صادره نسبت به یکی دیگر از متهمین با نام محمد دهقانی فیروز آباد فرزند علی اکبر را قرائت کند. تحصیل مال از طریق نامشروع و فعالیت گسترده در امر دلالی سهام پدیده از جمله تخلفات نامبرده است.