تصویب طرح جامع پسماند گیلان/اقدامات حوزه مدیریتی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه محیط زیست صومعه سرا که در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه پسماند بزرگترین معضل استان گیلان است، گفت: روزانه حدود ۲,۵۰۰ تن زباله در سطح استان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات را باید از طریق کمپوست مدیریت کنیم، افزود: متأسفانه کمپوست در کارایی لازم را نداشته و امروز در انزلی، رشت و رودسر با مشکلات خاص خود مواجه است.

مدیرکل محیط زیست گیلان در ادامه با اشاره به تکالیف تعیین شده از سوی قانونگذار در این زمینه، گفت: تکلیف مدیریت پسماند تقریباً مشخص شده است. محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل می‌کند و وزارت کشور نیز بخشی از وظایف خود را به شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها سپرده است.

استفاده از روش‌های سنتی برای مدیریت پسماند روستایی

وی با بیان اینکه توجه به حل معضل پسماند، پساب و فاضلاب‌ها و همچنین احیای تالاب سه اولویت مهم در حوزه محیط زیستی استان گیلان است، بیان کرد: دولت در حوزه حل معضل پسماند به ویژه در استان‌های شمالی تاکید دارد و سال گذشته هزار میلیارد تومان برای حل معضل پسماندها با اولویت استان‌های شمالی به مجلس ارائه شده است.

محمدپور با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته اعتبارات زیادی برای حل مشکلات این حوزه هزینه شده اما توفیقات چندانی به دست نیامده است، تصریح کرد: در این زمینه نیازمند اقدامات موثرتری هستیم تا چه زمانی می‌توانیم از ظرفیت منابع طبیعی و جنگل‌های هیرکانی استان برای مدیریت پسماند استفاده کنیم ما برابر افکار عمومی جامعه خود و دنیا پاسخگو هستیم.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: البته این اقدامات کافی نیست امروز به دنبال در اختیار قرار دادن تکنولوژی برای مدیریت پسماند هستیم.

مدیرکل محیط زیست گیلان با تأکید بر اینکه باید برای حل معضل پسماندهای روستایی به اقدامات سنتی در گذشته بازگردیم، گفت: باید با تفکیک کردن ۳۰ درصد حجم زباله را کاهش دهیم و با کمپوست کردن ۷۰ درصد زباله روستایی را مدیریت کنیم که این نیز تنها از طریق آموزش محقق خواهد شد.

تخصیص اعتبار ۳۲۸ میلیاردی برای ساماندهی به پسماند استان‌های شمالی

وی از مصوب شدن طرح جامع پسماند استان گیلان خبر داد و گفت: در این طرح شش نقطه برای مدیریت پسماند در نظر گرفته شده است که در این مناطق سه مرکز تکنولوژی مدیریت پسماند ایجاد خواهد شد.

محمدپور با بیان اینکه در حوزه زباله سوزی امروز می‌توانیم اعلام کنیم که پیش پرداخت به شرکت طرف قرار داد پرداخت شده و این شرکت به دنبال ساخت تکنولوژی مورد نظر در حدود ۲۵ درصد اراضی که به صورت رسمی واگذار شده، است. در شرق استان گیلان نیز برای مدیریت ۵۰۰ تن زباله که ۴۰۰ تن آن زباله و ۱۰۰ تن نیز ریجکتی است مجوز یک کارخانه کمپوست با ظرفیت ۲۵۰ تنی داده شده که البته از روند مطلوبی برخوردار نبوده و تذکرات لازم نیز در این باره داده شده است.

وی ادامه داد: همزمان با این موضوع مجوز کمپوست لنگرود با ظرفیت ۲۵۰ تن زباله نیز داده شده که و با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی همراه است و انتظار می‌رود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

مدیرکل محیط زیست با بیان اینکه ۳۲۸ میلیارد تومان اعتبار در سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان در حوزه ساماندهی به موضوع پسماند اختصاص یافته است، گفت: در صورت تحقق این میزان اعتبار می‌توانیم گام خوبی در زمینه پسماند منطقه سراوان برداریم.

لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه تالاب در شهرستان صومعه سرا

سرپرست فرمانداری صومعه سرا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه حفاظت، حراست و حفظ محیط زیست در اولویت برنامه کاری دولتمردان در سطح استان و شهرستان قرار دارد، اظهار کرد: اگرچه عمق نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و فجایع زیست محیطی بسیار زیاد است اما برای کم کردن آنها نیازمند مشارکت همگانی و مسئولانه از سوی مردم هستیم.

سید جلال سید محمدی با اشاره به اینکه صومعه سرا با توجه به محیط جلگه‌ای که در آن واقع است از ظرفیت‌های طبیعی چون تالاب برخوردار است، افزود: وجود ۶۰ درصد تالاب در محدوده جغرافیایی این شهرستان فرصتی برای این شهرستان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: عدم استفاده درست از این فرصت‌ها با توجه به غفلت‌هایی گذشته و کمبودها می‌تواند به عنوان یک تهدید برای این شهرستان باشد که باید راه‌های استفاده بهینه از این فرصت‌ها را مدنظر قرار دهیم.