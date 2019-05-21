گردش مالی حوزه گردشگری طرقبه و شاندیز ۱۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی دوشنبه شب در مراسم تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان صنعت غذای خراسان رضوی در سالن همایش شاندیز اظهار کرد: سالیانه گردش مالی حوزه گردشگری از جمله باغ تالارها، رستوران ها و سفره خانه‌ها شهرستان طرقبه و شاندیز ۱۰۰ میلیارد تومان، حوزه صنعت و معدن و سایر صنوف نزدیک به ۱,۷۰۰ میلیارد تومان و در بخش کشاورزی، دام و طیور، باغ داری و آبزی پروری نزدیک ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: ۷۰ هزار نفر در شهرستان طرقبه و شاندیز زندگی می‌کنند و با کمک استاندار این شهرستان باید در توسعه اقتصادی به یک الگو تبدیل شود، این در حالی است که در حال حاضر هم در روستاها کار را با کمک معین اقتصادی شروع کرده‌ایم.

همچنین استاندار خراسان رضوی نیز در جلسه اظهار کرد: امروز همه ما باید در مسیر ساختن یک جامعه متدین و متمکن تلاش کنیم لذا ما هم به نوبه خود هر جایی بتوانیم مسیر را برای مدیران اقتصادی هموارتر خواهیم کرد.

علی رضا رزم حسینی ادامه داد: در فرهنگ دینی بر روی اقتصاد توجه ویژه ای شده است و در مثلث اقتصاد مقاومتی از علمای دین برای ترویج این مدل استفاده می‌کنیم چرا که معتقدیم بدون کمک ائمه جمعه و علمای دین موفقیت این طرح با مشکل مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز اگر می‌خواهیم در جنگ اقتصادی که هنوز برخی از کارگزاران آن را باور ندارند روی پای خودمان بایستیم و در سیاست‌های بین المللی مقاومت کنیم باید با تدبیر برنامه ریزی و عمل کرده و در این راستا باید اقتصاد مردمی را ترویج کنیم چرا که رمز موفقیت و گذر از شرایط تحریم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی است.