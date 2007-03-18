ایرانیان مقیم خارج دولت را حامی خود بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود احمدی نژاد ، عصر روز شنبه در جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، بر ضرورت پرهیز از برخی دیدگاههای نادرست نسبت به ایرانیان خارج از کشور و تلاش همه دستگاههای اجرایی برای تقویت رابطه هموطنان مقیم خارج با میهن و فرهنگ مادری خود تاکید کرد .



وی با بیان اینکه ایران اوج تمدن بشری، مظهر پیشبرد دانش انسانی، میراث فرهنگی بی نظیر، ادبیات متعالی ، ایمان و فرهنگ اسلامی، پرچمداری ولایت، شجاعت و افتخار است گفت: ایرانیان مقیم خارج باید نماد عزتمندی و نام ایران در سراسر جهان باشند زیرا امروز ایران خاستگاه و قوی ترین پشتوانه اسلام ناب است.

احمدی نژاد با تاکید بر اهمیت معرفی فرهنگ، تاریخ ، میراث فرهنگی و ظرفیت های فراوان ایران در قالب های مختلف از جمله فیلم، شبکه های آموزشی و گردشگری به مردم جهان تصریح کرد: باید زمینه انتقال فرهنگ مادری و آموزش زبان فارسی و حفظ و تقویت هویت ایرانی به نوجوانان و جوانان ایرانی مقیم خارج از کشور هر چه بیشتر فراهم و زمینه حضور و رفت و آمد آنهابه ایران ایجاد شود.

رئیس جمهور دفاع قاطعانه از حقوق ایرانیان مقیم در کشورهای مختلف را ضروری دانست و افزود: دستگاههای ذیربط باید با برنامه ریزی عملیاتی و هماهنگ کردن تشکل های ایرانیان مقیم خارج از کشور، از عشق وظرفیت بی پایان دلسبتگی آنها به ایران در جهت پیشبرد اهداف و پیشرفت ایران اسلامی استفاده کنند.

احمدی نژاد ضرورت کمک و رفع مشکلات هموطنان خارج از کشور را خاطرنشان کرد و گفت: ایرانیان مقیم خارج باید خود را متعلق به ایران ودولت را حامی خود دانسته و بیگانگان نیز بدانند دولت جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از حقوق ایرانی ها دفاع می کند.

در این جلسه همچنین دبیر و چند تن از وزیران به عنوان روسای کار گروههای مختلف شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گزارشی از اقدامات و برنامه های خود در راستای وظایف و اهداف این شورا برای تقویت رابطه با هموطنان ایرانی مقیم خارج و استفاده از توانمندی ها و ظریت های آنها در عرصه های گوناگون بیان کردند.