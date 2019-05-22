دستگاه «معلم قرآنی»؛ همراهی مناسب در جلسات قرآنی

محمدرضا صبوری، مبدع دستگاه «معلم قرآنی» در گفتگو با خبرنگار مهر با معرفی این دستگاه گفت: سال‌ها در زمینه آموزش قرآن فعالیت داشته ام و از زمانی جای چنین دستگاهی را در مؤسسات و جلسات قرآنی خالی دیدم. وقتی با عملکرد قلم‌های قرآنی بیشتر آشنا شدم تصمیم گرفتم تا دستگاهی که مزایای بیشتری داشته باشد ارائه دهم.

وی با اشاره به اینکه چند سالی از تولید این دستگاه می‌گذرد، ادامه داد: این دستگاه را با قیمتی مناسب‌تر از قلم‌های قرآنی به مؤسسات و جلسات قرآن عرضه کرده‌ایم که همان دستگاه معلم همراه است.

وی به تشریح امکانات این دستگاه پرداخت و گفت: امکان انتخاب سوره، آیه و صفحه قرآن را دارد و از تمام امکاناتی که در قلم‌های قرآنی مثل ارائه نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، تفسیر قرآن، آموزش احکام، آموزش تجوید آموزش قرآن خردسالان وجود دارد، برخوردار است و آموزش کتابهای درسی مدارس مانند کتابهای قرآن، فارسی، زبان انگلیسی، عربی، ریاضی و علوم مقطع دبستان و دبیرستان با تأیید وزارت آموزش و پرورش از نقاط قوت این دستگاه به شمار می‌رود.

صبوری افزود: این دستگاه در اداره کل تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش بررسی شده و در جلسات قرآن مورد استقبال قرار گرفته است.

وی در خصوص مزایای این دستگاه تصریح کرد: یکی از مزایای این دستگاه در اختیار قرار گرفتن باطری توسط کاربراست. این دستگاه گیرنده رادیو داشته و امکان وصل فلش دارد و از لحاظ کیفیت و قدرت و شفافیت صدا در بین دستگاه‌های دیگر قرآنی مزیت‌های خوبی را داراست.

صبوری به دیگر امکانات این دستگاه پرداخت و گفت: قلم قرآنی وابسته به قرآنِ مخصوص به خودش است و فقط بر روی آن کتاب عمل می‌کند، ولی دستگاه «معلم همراه» بدون نیاز به کتاب مخصوص هر قسمتی از قرآن را که بخواهند می‌خوانند. همچنین دستگاه بسیار سبک بوده و نیاز به حمل کیف مخصوص و کتاب ندارد و از طرفی روشندلان با استفاده از صفحه کلید این دستگاه می‌توانند قرآن بخوانند. در قلم قرآنی از طریق لنز کدها داده می‌شود، ولی در این دستگاه‌ها کدها از طریق صفحه کلید داده می‌شود. عموم مردم می‌توانند از این دستگاه استفاده می‌کنند.

وی افزود: چون قلم‌های قرآنی چون وابسته به کتاب مخصوص بودند، ما تصمیم گرفتیم دستگاهی دیگر طراحی کنیم که وابسته به کتاب مخصوص نباشد و در عین حال سبک و دارای قیمت به صرفه‌ای باشد. این دستگاه با نصف قیمت قلم قرآنی و با مطالب متنوعی عرضه می‌شود.

این معلم قرآنی در پایان افزود: ما آمادگی داریم این دستگاه را با تخفیف خوبی در اختیار جلسات قرآن در کل کشور قرار دهیم.