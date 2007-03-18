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۲۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۸

مرکز فرهنگی ایران در تونس گشایش یافت

مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 25 اسفندماه در تونس گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور حبیب الکعباجی" مدیرکل عربی و آسیایی وزارت امور خارجه تونس، سفیران و رئیسان نمایندگیهای کشورهای اسلامی، رایزنان فرهنگی مقیم و برخی شخصیتهای علمی و فرهنگیان گشایش یافت . این مرکز در راستای اجرای توافقات همکاری و برای تحکیم هر چه بیشتر مناسبات دو جانبه تاسیس شده است.

"محمد تقی موید" سفیر ایران در تونس در این آیین، در سخنانی این مرکز را حلقه وصل فرهنگی و تمدنی بین دو کشور ایران و تونس و فرصتی برای نزدیکی هر چه بیشتر دو ملت دانست.

شرکت‌کنندگان در این آیین همچنین از کتابخانه پیامبر اعظم (ص) رایزنی فرهنگی ایران و بخش سمعی و بصری این کتابخانه و نمایگشاه دایمی قرآن کریم با عنوان "دریچه‌ای به سوی نور" بازدید کردند.
 

کد مطلب 462327

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