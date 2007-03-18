مرکز فرهنگی ایران در تونس گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور حبیب الکعباجی" مدیرکل عربی و آسیایی وزارت امور خارجه تونس، سفیران و رئیسان نمایندگیهای کشورهای اسلامی، رایزنان فرهنگی مقیم و برخی شخصیتهای علمی و فرهنگیان گشایش یافت . این مرکز در راستای اجرای توافقات همکاری و برای تحکیم هر چه بیشتر مناسبات دو جانبه تاسیس شده است.

"محمد تقی موید" سفیر ایران در تونس در این آیین، در سخنانی این مرکز را حلقه وصل فرهنگی و تمدنی بین دو کشور ایران و تونس و فرصتی برای نزدیکی هر چه بیشتر دو ملت دانست.

شرکت‌کنندگان در این آیین همچنین از کتابخانه پیامبر اعظم (ص) رایزنی فرهنگی ایران و بخش سمعی و بصری این کتابخانه و نمایگشاه دایمی قرآن کریم با عنوان "دریچه‌ای به سوی نور" بازدید کردند.



