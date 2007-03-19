" آیا کافکا صهیونیست بود؟ " را در ادبیات داستانی بخوانید

به گزارش خبرگزاری مهر، محوریت این شماره، موضوع نقابل "زاویه دید" و "کانونی شدگی" است، که هر دو از مولفه های نقد داستان به شمار می روند. در این بخش ابوالفضل حری، ضمن ارائه تعاریفی از این دو مفهوم نزد اصحاب روایت شناسی از جمله ژرار ژنت، سیمور چتمن، میکی بل، مایکل جی. تولان و ریمون کنان، به شرح پرسپکتیوهای مختلف از روایت داستان، پرداخته است.

داستان های تازه ترین شماره ماهنامه ادبیات داستانی را نیز نوشته هایی از پانریک ودینگتون (خیابان از قلم افتاده) ، اشرف حاج سید جوادی (طعمه)، مریم شریف رضویان (نارون های سیراب)، علی کاووسی رحیم (نیابد می آمدی)، سید مجاتی موسوی (عطسه)، شیرین اسحاقی (قرعه)، فرحناز شیخ علی زاده (قطعه نود)، محبوبه یزدانی (حضوری از جنس عشق)، سلمان کریمی (باران به جا مانده از یک روز ابری)، محمدحسن ابوحمزه (پوستت شده مثل چرم)، فاطمه جعفری (مرد)، سوست تقدایی (برادر) و فرخنده حق شنو (کابوس) تشکبل داده است.

محمدرضا سرشار (سردبیر نشریه) نیز در مطلبی با عنوان "آیا کافکا صهیونیست یود؟" معتقد است که "تفسیرهای کاملاً مبالغه آمیز و در حقیقت ناچسب، هاله ای از رمز و راز توام با عظمت و شکوه بر گرد آثار کاملاً متوسط و بعضاً بسیار ضعیف و ابتدایی وی (کافکا)، پدید آورده است... سرشار سپس با پیش کشیدن این پرسش که "پس انگیزه کسانی که تحت عنوان منتقد و مفسر، از نویسنده و آثاری در این حد و اندازه، چنین چهره ای جهانی معرفی کرده اند و - همچنان - می کنند، چیست؟" این پاسخ را آورده که "غلبه نیست انگاری بر فلسفه، هنر و ادبیات غرب در چند دهه اخیر، هماهنگی و همخوانی اصلی ترین و مهمترین آثار کافکا یا این نحله اندیشگی، غلبه مکتب سورئالیسم از سال مرگ کافکا و از همه مهمتر و تعیین کننده تر، یهودی و به ویژه دارای گرایشات صهیونیستی مشخص بودن کافکا" عوامل و انگیزه های جهانی شدن کافکا است.

همچنین جعفر سلیمانی کیا پژوهشی در خصوص زندگی و آثار چند تن از نویسندگان جمهوری آذربایجان انجام داده است . خوانندگان در بخش گفتگوی ماهنامه ادبیات داستانی با نظرات کامران پارسی نژاد درباره نویسندگی و نویسندگان و علیرضا کمری درباره نفاوت های زندگی نامه، خاطره و داستان آشنا می شوند.

اصغر استاد حسن معمار نیز در بخش گزارش این ماهنامه تجارب نویسندگی خود را گفته است و مرحوم حسین حداد نیز به ظرایف و طرایف نویسندگی پرداخته است.

همچنین در بخش نقد این شماره ادبیات داستانی ، دفتر هنر و ادبیات داستانی در مطلبی با عنوان "آرمانشهر بزدلان" به نقد داستان کوتاه "فتحنامه مغان" نوشته هوشنگ گلشیری پرداخته است. نقدی از یوسف نیکفام درباره رمان "بادبادک باز" نوشته خالد حسینی هم مطلب دیگر بخش نقد ادبیات داستانی است.

تازه ترین شماره ماهنامه ادبیات داستانی با بهای 600 تومان به تازگی منتشر شده است.