۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

شهر زائر و مجاور در مشهد ایجاد می شود / توسعه گردشگری خراسان رضوی نیازمند بسیج عمومی است

رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از اجرای طرح جامع گردشگری خراسان رضوی خبر داد .

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر در مشهد  ابو الفضل مکرمی فر رئیس سازمان میر اث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی در جمع خبر نگاران با بیان این مطلب افزود : بر این اساس  در راستای توسعه گردشگری استان شهر زائر و مجاور پیش بینی شده است .

وی تحقق کامل این طرح را نیازمند بسیج عمومی دستگاه های اجرایی استان دانست و گفت : تاکنون  مطالعات پایه ای به منظور شناسایی ویژگی های محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی موثر در راستای  توسعه فضای گردشگری صورت گرفته است .

مکرمی فر افزود: این مطالعات  بر اساس پتانسیل های محیطی، محلی و منطقه ای منطبق با  برنامه های فرادست منطقه ای و ملی انجام خواهد گرفت .   

مکرمی فر تصریح کرد : با توجه به تمرکز گردشگر داخلی در شهر مشهد، باید مطالعات طرح جامع گردشگری در راستای افزایش ماندگاری زائر در این شهر و روش های توزیع یکنواخت آن  از طریق شناسایی و معرفی مقاصد جدید گردشگری در سطح شهرستان های استان مورد توجه قرار گیرد .

وی تراکم ناشی از ازدیاد جمعیت شهر مشهد در مقاطع زمانی ویژه ، بدلیل ورود حجم بالای مسافر به این شهر را بر مجاوران  شهر مشهد عنوان کرد : شهر زایر و مجاور برای اسکان گردشگران مشهد مقدس در طرح جامع گردشگری خراسان رضوی پیش بینی شده است .

ریسس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی  با اشاره به لزوم توجه به محدودیت ها و پتانسیل ها در طرح جامع گردشگری اذعان داشت : محدودیت های طبیعی استان و فشار وارده بر بخشهای مختلف فعالیت های اقتصادی از جمله صنعت ، خدمات و کشاورزی ، جستجوی زمینه های تازه فعالیت بعنوان جایگزین برخی فعالیت های اقتصادی دیگر از دیگر مباحثی است که حائز اهمیت است .

مکرمی فر اظهار داشت : طرح جامع گردشگری با اشتغال زایی در سطوح مختلف شغلی به خصوص پروژه های کچک مقیاس از طریق پهنه بندی استان بر اساس پتانسیل های طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی بالفعل و بالقوه و نیز بررسی راههای سرمایه گذاری در زمینه جذب سرمایه موجب افزایش ارائه خدمات و اشتغال و بالا بردن ظرفیت گردشگری خواهد شد .

وی جذب گردشگر خارجی را بخش جدید اقتصادی و کمک مطلوبی به شکوفایی استان خواند و گفت : برای جذب گردشگر خارجی نیازمند زمینه سازی فرهنگی و بسیج عمومی هستیم .

 

