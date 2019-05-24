مذاکره با دشمن هیچگاه فتح و پیروزی به همراه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری در خطبههای نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: ایمان همراه با عمل صالح انسان را در مسیر قرب الهی به موفقیت میرساند و هیچکدام از این دو به تنهایی ثمر بخش نیست.
امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: در موضوعات معنوی، اعتقادی و تربیتی عدهای تنها به ضرورت پاکی دل و روح اشاره میکنند اما در کنار پاکی و طهارت دل رفتار و عملکرد ما نیز باید منطبق با تعالیم دینی و الهی باشد.
مختاری با اشاره به هفته اکرام ایتام و اطعام مستمندان ادامه داد: روزها و شبهای ماه مبارک رمضان به ویژه ایام قدر فرصت مناسبی برای دستگیری از محرومان و نیازمندان جامعه از روشهای قابل اعتمادی چون کمیته امداد است چرا که طبق روایات اجر هر کار خیر در ماه مبارک رمضان چند برابر دیگر ایام سال است.
وی با تبیین فعالیتهای مؤثر مدرسه شبانهروزی حفظ قرآن در بیرجند بیان کرد: هر چقدر زمینه انس فرزندانمان با کلام وحی را برقرار کنیم اقدام مؤثرتری برای ارتقاء معنوی آنان برداشتهایم.
امام جمعه موقت بیرجند گفت: اگر خود را تحت ولایت و تربیت وحی و خداوند قرار دهیم بی شک اضطرابها و دلواپسیها و دل نگرانیها از قلب و روح ما خارج خواهد شد.
مختاری با اشاره به ایام شهادت امام علی (ع) و لیالی قدر اظهار کرد: فاصله گرفتن از تفکر توحیدی و ولایی موجب شده که جهان اسلام علی رغم دو میلیارد جمعیت و منابع غنی در برابر استعمار ضعیف باشد.
وی بیان کرد: این روزها که سالروز آزاد سازی خرمشهر و حماسه سوم خرداد را گرامی میداریم باید به این نکته توجه داشته باشیم که سرنوشت جنگ را مقاومت و نه مذاکره با دشمن رقم زد.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه مذاکر با دشمن هیچگاه فتح و پیروزی به همراه نمیآورد، یادآور شد: اگر در ایام دفاع مقدس میخواستیم اهدافمان را با مذاکر پیش ببریم هیچگاه شاهد افتخاراتی چون فتح خرمشهر نمیبودیم.
مختاری با اشاره به اینکه این روزها دشمن قصد آسیب زدن به دین و اعتقادات مردم از طریق تهاجم فرهنگی را دارد، گفت: طبق آیات قرآن یهود و صهیونیسم تا ایمان را از مسلمانان نگیرد راضی نخواهند شد.
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