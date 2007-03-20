چین از همکاری با روسیه درباره موضوع هسته ای ایران ابراز رضایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس،"هو جین تائو" رئیس‌ جمهوری چین‌ امروز از همکاری نزدیک‌ کشورش و روسیه درباره بحران هسته ای شبه جزیره کره و موضوع‌ هسته‌ ای‌ ایران‌ ابراز خرسندی‌ کرد.



هوجین تائو که قرار است طی روزهای 26 تا 28 مارس به مسکو سفر کند؛ با اشاره به اهمیت همکاری‌ دو جانبه‌ درباره بحران هسته ای در شبه‌ جزیره‌ کره‌ و موضوع هسته‌ ای‌ ایران‌ در برقراری‌ صلح‌ و ثبات‌ در منطقه‌، افزود: پکن آماده‌ است‌ تا در کنار مسکو به‌ تلاش‌ در جهت‌ تقویت‌ اعتماد سازی و گسترش‌ همکاریهای‌ دوجانبه‌ و بین‌ المللی‌ ادامه‌ دهد.

هو جین تائو امروز همچنین در یک گفتگوی تلفنی با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان،موضوع هسته ای ایران را مورد بررسی قرار داد.

دولت آلمان در بیانیه ای درباره این گفتگوی تلفنی خبر داد که دو طرف در این گفتگو درباره تصویب سریع پیش نویس دومین قطعنامه علیه ایران توافق کردند.

در این بیانیه آمده است که دو طرف همچنین اعلام کردند که با توجه به همکاری کم ایران، به تصویب فوری قطعنامه ای دیگر در شورای امنیت علیه تهران نیاز است.