کاروانهای راهیان نور وارد حریم ممنوعه عملیاتی نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار میر فیصل باقرزاده به دنبال انفجار مین و گلوله عمل نکرده در تنگه چذابه جنوب کشور که منجر به زخمی و کشته شدن تعدادی از دانشجویان اعزامی از دانشگاههای پزشکی کرمان و مشهد شد از منع ورود کاروانهای غیر مجاز در این محدوده خبر داد .

وی ادامه داد : از آن جا که تمامی اشیای انفجاری باقیمانده از زمان جنگ، اعم از مینها و گلوله های عمل نکرده بر اثر گذشت زمان و فرسایش و تغییرات محیطی به شدن حساس شده اند، هر گونه جابجایی و دستکاری آنها بسیار خطرناک بوده و مانند بمب ساعتی قابل انفجار است .