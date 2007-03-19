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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

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کاروانهای راهیان نور وارد حریم ممنوعه عملیاتی نشوند

کاروانهای راهیان نور وارد حریم ممنوعه عملیاتی نشوند

رئیس ستاد مرکزی راهیان نور نسبت به ورود کاروانها در حریم ممنوعه مناطق عملیاتی هشدار داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار میر فیصل باقرزاده به دنبال انفجار مین و گلوله عمل نکرده در تنگه چذابه جنوب کشور که منجر به زخمی و کشته شدن تعدادی از دانشجویان اعزامی از دانشگاههای پزشکی کرمان و مشهد شد از منع ورود کاروانهای غیر مجاز در این محدوده خبر داد .

وی ادامه داد : از آن جا که تمامی اشیای انفجاری باقیمانده از زمان جنگ، اعم از مینها و گلوله های عمل نکرده بر اثر گذشت زمان و فرسایش و تغییرات محیطی به شدن حساس شده اند، هر گونه جابجایی و دستکاری آنها بسیار خطرناک بوده و مانند بمب ساعتی قابل انفجار است .

 

کد مطلب 462504

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