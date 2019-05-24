میزبانی از ۱۸ هزار روزه دار در شب های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صمد خلیلی امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مراسم احیاء لیالی قدر و سوگواری شب شهادت امیرالمؤمنین علی (ع) با حضور قاریان برجسته استان و با برگزاری دعا های مخصوص این شب ها در صحن مقدس امام زاده سید محمد کججانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: با حمایت های خیرین امسال در این شب ها با ارائه افطار و سحری کامل در خدمت زائرین عزیز خواهیم بود.

خلیلی، با اشاره به بازدید بیش از ۱۵ هزار زائر در طول ماه از این امام زاده گفت: به طور متوسط در هر ماه بیش از ۱۵ هزار زائر از این امام زاده بازدید دارند که تلاش میکنیم با تعریف برنامه های فرهنگی و اجتماعی در خدمت زائران عزیز باشیم.

مدیر امام زاده سید محمد کججانی از برگزاری ویژه برنامه های مذهبی و فرهنگی سه شنبه های هر هفته در این امام زاده خبر داد و افزود: زائران هر سه شنبه میهمان سفره اطعام امامزاده هستند و بیش از ۳ هزار پرس شام به زوار ارائه می شود و در کنار برنامه های مختلف فرهنگی شاهد حضور تیم پزشکی با تجویز داروی رایگان، تیم داندانپزشکی، مشاور حقوقی، مشاور خانواده و مشاور طب سنتی در امام زاده هستیم.

خلیلی، با اشاره به شناسایی خانواده های بی بضاعت این منطقه گفت: در طول پنج ماه گذشت ضمن شناسایی خانواده های نیازمند منطقه، چهار مورد پک غذایی در بین آنها توزیع شده است.

وی توجه به خانواده های معتادان را نیز در دستور کار این مجموعه دانست و گفت: در همین مدت خانواده های معتادان نیز شناسایی شده و در آینده نزدیک کلاس های آموزشی ویژه این عزیزان در محل امام زاده برگزار می شود.

وی توجه ویژه به مسائل فرهنگی را از جمله های رویکرد های اصلی مدیریت مجموعه دانست و خاطرنشان کرد: امام زاده در امورات هزینه‌کرد کاملاً خودگردان هست و با نزورات مردم مدیریت می شود و اجرای برنامه های خاص در قالب ویژه برنامه و یا برنامه های فرهنگی نه با کمک ارگان های دولتی بلکه کاملاً با حمایت‌های خیرین صورت می گیرد.

خلیلی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ایجاد قطب های فرهنگی در قبای متبرکه گفت: تلاش می‌کنیم با جذب کمک های خیرین امام زاده سید محمد کججانی به عنوان قطب فرهنگی تاثیرگذار در منطقه شناخته شود.

وی با اشاره به حضور آیت الله تبریزی در امامزاده سید محمد کججانی در ماه های گذشته افزود: طی ماه‌های گذشته شاهد حضور آیت الله تبریزی به عنوان یکی از بزرگترین عالمان طب سنتی در امامزاده بودیم و در ماه های پیش رو بار دیگرمیزبان ایشان خواهیم بود.

مدیر امام زاده سید محمد کججانی، اظهار کرد: یکی از معضلات و مشکلاتی که این امامزاده در طول سالیان گذشته با آن درگیر بوده است مسئله راه امامزاده بود اما خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و حمایت های ویژه اداره کل راه و شهرسازی قیر به مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان از طریق این اداره کل در اختیار امامزاده قرار گرفت و تامین ماشین آلات از طریق راهداری و حمل و نقل جاده ای تقبل شد و دهیار کارفرمایی این کار بوده و پیمانکار سازمان عمران شهر داری مسئولیت را قبول کرده است.

وی همچنین ضمن تقدیر از شهردار وقت منطقه ۷ تبریز گفت: با حمایت‌های ویژه فرخی شهرداری وقت منطقه ۷ تبریز خوشبختانه طی ماه‌های گذشته اصلاح و آسفالت خیابان ابوذر نیز اجرایی شد.

خلیلی خاطرنشان کرد: جا دارد اینجا از مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان و دکتر نورمحمدی رئیس ناحیه دو شهرستان تبریز و به خصوص اعضای محترم هیئت امنای امام زاده تقدیر ویژه‌ای داشته باشم که همیشه پشتیبان فعالیت‌های صورت گرفته بودند و از خیرین، خادمین، کارکنان و اهالی روستای کرجان نیز سپاس گزاریم.

وی از آمادگی این مجموعه برای ایجاد خانه خیرین خبر داد و گفت: آماده ایم تا با حضور خیرین خانه خیرین را در این امام زاده راه‌اندازی کنیم تا خیرین ضمن حضور خود نقش اصلی را در امورات خیر داشته باشند.

گفتنی است: امامزاده سیدمحمد کججایی در روستای کججان در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر تبریز در جوار گورستانی که قدمت آن به قرون ششم و هفتم هجری قمری می رسد، واقع و سنگ نوشته های مقبره های آن شاهکاری از هنر حجاری به شمار می رود.

خواجه سیدمحمد کججایی از عرفای متقی و مورد احترام زمان خود بود که نسب وی با ۱۴ واسطه به چهارمین امام شیعیان می رسد که در ذی حجه سال ۶۷۷ هجری قمری و به سن ۶۳ سالگی در دوران حکومت آباقاخان از ایل مغول دارفانی را وداع و در محل کنونی امامزاده تدفین شد.