ثبت رکورد ۵۲۵۰ کیلوگرم گندم دیم در یک هکتار در لالی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه سلطانی اظهار کرد: همزمان با فصل برداشت گندم در مناطق مختلف شهرستان، کشاورز تلاش گر شهرستان لالی با تولید پنج هزار و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار، رکورد تولید گندم دیم شهرستان را شکست.

وی افزود: براتعلی جهانگیری کشاورز منطقه دشت لالی موفق به ثبت این رکورد شد و کارشناسان این شهرستان در چندین مرحله قبل از برداشت محصول از مزرعه وی بازدید و «کیل گیری» به عمل آورده و در زمان برداشت و وزن کردن محصول نیز نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشته و برداشت پنج هزار و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار گندم دیم را تأیید کرده‌اند.

وی ادامه داد: این میزان تولید اتفاق بسیار مهمی است که باید توسط سایر کارشناسان و کشاورزان مورد توجه قرار گرفته و با الگوبرداری از کشاورزان نمونه برای تولید بیشتر محصولات راهبُردی مانند گندم برای رسیدن به استقلال اقتصادی در بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

سلطانی از جمله دلایل موفقیت این کشاورز را رعایت مسائل به زراعی از قبیل رعایت عمق کاشت، تاریخ کاشت، آماده سازی مناسب بستر بذر، رعایت تناوب زراعی و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و… اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: در سال زراعی جاری ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان لالی زیر کشت گندم دیم رفته است.

سلطانی همچنین بیان کرد: سال جاری یکی از بهترین سال‌ها برای تولیدات زراعی در شهرستان بوده که با تلاش و نظارت کارشناسان این شهرستان و همکاری خوب کشاورزان، سعی شده از طریق مبارزه علمی با آفات و بیماری‌ها از محصول به عمل آمده به خوبی مراقبت شود تا کشاورزان شهرستان بتوانند بهترین محصول را برداشت کنند.

وی، مبارزه مناسب با آفات از جمله سن گندم و علف‌های هرز در شهرستان لالی را به عنوان یکی از عوامل برداشت خوب محصولات زراعی در این منطقه اعلام کرد و افزود: در سال زراعی جاری این شهرستان اقدام به برنامه‌ریزی بسیار مناسبی برای مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز کرده است.