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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۳۸

«با واپسین نفس‌ها» با موضوع دریاچه ارومیه به‌زودی تمام می‌شود

«با واپسین نفس‌ها» با موضوع دریاچه ارومیه به‌زودی تمام می‌شود

مستند «با واپسین نفس‌ها» به کارگردانی فرشاد فداییان با موضوع دریاچه ارومیه در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فرشاد فداییان این روزها مشغول تهیه مستندی به کارگردانی پسرش فراز فداییان با موضوع دریاچه ارومیه است. این فیلم با عنوان «با واپسین نفس‌ها» محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

در خلاصه موضوع مستند «با واپسین نفس‌ها» آمده است: «دریاچه ارومیه که روزگاری یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های شور جهان بود، بر اثر ۲ دهه خشک‌آبی حوزه‌های آبریز خود، اندک اندک میزبانی هزاران ساکن بومی، انبوه پرندگان مهاجر، گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی حواشی و جزایر کوچک و بزرگ مسکون خود را از دست می‌دهد. در خاموشی خالی دریاچه و روستاهای نیمه‌مسکون حواشی آن، هنوز مردان و زنان پیری هستند که در این واپسین روزهای حیات دریاچه، تنهایش نگذاشته‌اند و به آب و بستر خشک و خاک حواشی آن وابسته و دلبسته‌اند».

فرشاد فداییان درباره مراحل ساخت این مستند که مدت زمان آن ۵۰ دقیقه است، گفت: تصاویر هوایی از ۱۱ هزار کیلومتر مناظر منطقه طی ۲۰ روز انجام شده است و قسمت پایانی فیلمبرداری قرار بود اردیبهشت‌ماه انجام شود که با توجه به بارندگی‌های اخیر و بالا آمدن سطح آب دریاچه، فعلاً این امکان وجود ندارد. البته این پُرآب بودن دریاچه ارومیه موقتی است و ما تا پایان تابستان بخش پایانی فیلمبرداری را انجام خواهیم داد.

عوامل تولید مستند «با واپسین نفس‌ها» عبارتند از: پژوهش، تصویر و کارگردانی: فراز فداییان، تدوین: فرشاد فداییان، موسیقی: علی چولایی، دستیار کارگردان: هادی نوری، دستیار اول تصویر: سعید خراسانی، دستیار دوم تصویر: مسعود خراسانی، تهیه‌کننده: فرشاد فداییان، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

کد مطلب 4625393

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