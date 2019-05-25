به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فرشاد فداییان این روزها مشغول تهیه مستندی به کارگردانی پسرش فراز فداییان با موضوع دریاچه ارومیه است. این فیلم با عنوان «با واپسین نفس‌ها» محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

در خلاصه موضوع مستند «با واپسین نفس‌ها» آمده است: «دریاچه ارومیه که روزگاری یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های شور جهان بود، بر اثر ۲ دهه خشک‌آبی حوزه‌های آبریز خود، اندک اندک میزبانی هزاران ساکن بومی، انبوه پرندگان مهاجر، گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی حواشی و جزایر کوچک و بزرگ مسکون خود را از دست می‌دهد. در خاموشی خالی دریاچه و روستاهای نیمه‌مسکون حواشی آن، هنوز مردان و زنان پیری هستند که در این واپسین روزهای حیات دریاچه، تنهایش نگذاشته‌اند و به آب و بستر خشک و خاک حواشی آن وابسته و دلبسته‌اند».

فرشاد فداییان درباره مراحل ساخت این مستند که مدت زمان آن ۵۰ دقیقه است، گفت: تصاویر هوایی از ۱۱ هزار کیلومتر مناظر منطقه طی ۲۰ روز انجام شده است و قسمت پایانی فیلمبرداری قرار بود اردیبهشت‌ماه انجام شود که با توجه به بارندگی‌های اخیر و بالا آمدن سطح آب دریاچه، فعلاً این امکان وجود ندارد. البته این پُرآب بودن دریاچه ارومیه موقتی است و ما تا پایان تابستان بخش پایانی فیلمبرداری را انجام خواهیم داد.

عوامل تولید مستند «با واپسین نفس‌ها» عبارتند از: پژوهش، تصویر و کارگردانی: فراز فداییان، تدوین: فرشاد فداییان، موسیقی: علی چولایی، دستیار کارگردان: هادی نوری، دستیار اول تصویر: سعید خراسانی، دستیار دوم تصویر: مسعود خراسانی، تهیه‌کننده: فرشاد فداییان، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.