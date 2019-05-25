به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دستگاه P۳۰ lite را می‌توان به صورت آنلاین پیش‌خرید کرد. تعداد این پیش فروش محدود است و روزانه تعدادی برای سفارش گذاری در وبسایت مربوطه باز می شوند. اما روند این پیش‌خرید چگونه است؟

قدم به قدم تا مرحله نهایی

در اولین قدم وارد سایت p۳۰series.ir شوید و بعد از انتخاب شهر، فروشگاه‌هایی را انتخاب کنید که هنوز موجودی گوشی‌شان به پایان نرسیده‌است. بعد از این مرحله به صورت حضوری به فروشگاه مورد نظرتان بروید که آدرس آن در وبسایت موجود است و با کمک فروشنده مراحل بعدی را بگذرانید.

ابتدا روی گزینه «ثبت نام برای پیش‌فروش» کلیک کنید. در مرحله بعد با کدی که با نام «کد فروشگاه» از فروشنده می‌گیرید، اطلاعات شخصی‌تان را ثبت کنید، توجه کنید که تا ۴ خردادماه وقت دارید. بعد گذراندن این مرحله، لینک تایید از طریق پیامک و ایمیل برای شما در روز ۴ خردادماه ساعت ۲۰:۳۰ ارسال می‌شود.

با تایید این لینک مراحل ثبت نام به پایان می‌رسد و به شما اطلاع داده‌می‌شود چه روزی می‌توانید برای دریافت گوشی مورد نظرتان به همان فروشگاه مراجعه کنید.

اما قبل از هر چیز به چند نکته مهم توجه کنید: هر فروشگاه تعداد محدودی سهمیه پیش‌فروش گوشی دارد و بعد از اتمام آن دیگر قابل تمدید نیست. همچنین اگر جزء اولین نفراتی باشید که موفق به تکمیل ثبت نام می‌شوند، به شما بن هدیه تعلق می‌گیرد.

این بن هدیه هم مانند خود گوشی‌ها محدودیت دارد و اگر دیر بجنبید ممکن است زودتر از آنچه‌که فکر می‌کنید به پایان برسد. در زمان مراجعه برای خرید، حضور شخص ثبت‌نام‌کننده به همراه کارت ملی و کارت بانکی برای پرداخت وجه الزامی است.

پیش‌بینی هوآوی برای تحویل گوشی و هدایای شما بین ۶ تا ۹ خرداد است.

گوشی برای جوان پسندان

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم در حال حاضر فقط گوشی Huawei P۳۰ lite برای پیش‌خرید در دسترس است. اما این گوشی چه ویژگی‌هایی دارد؟

HUAWEI P۳۰ Lite گوشی میان‌رده است که امکانات آن دست‌کمی از گوشی‌های پرچم‌دار ندارد. برای مثال می‌توان به دوربین سه‌گانه آن اشاره کرد که از ویژگی‌هایی مانند هوش مصنوعی و عکاسی زاویه‌باز پشتیبانی می‌کند.

با این ویژگی‌ها، گوشی به شما این امکان را می‌دهد تا تصاویری زیبا و به‌یادماندنی را ثبت کنید. این دوربین سه‌گانه شامل یک دوربین اصلی ۲۴ مگاپیکسلی، یک دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و یک دوربین عمق‌سنج است.

درون این گوشی هم تراشه مجهز به هوش مصنوعی Kirin ۷۱۰ در کنار سیستم عامل EMUI ۹.۰.۱ مشغول پردازش است و فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایتی آن هم بهترین تجربه را برای کاربران رقم می‌زند.

اما مهم‌تر از همه این موارد، دوربین سلفی این گوشی است که می‌تواند تجربه شما را از گرفتن عکس‌های سلفی متحول کند. دوربین جلوی این دستگاه از نوع MP AI Selfie Superstar Camera۳۲ است و سلفی‌های شما را مانند عکس‌هایی که در استودیوهای مجهز عکاسی گرفته می‌شود، ثبت می‌کند.

این دوربین با ویژگی AI Beautification، زیبایی‌های کاربر را بالاتر می‌برد و با قدرت لنز ۳۲ مگاپیکسلی‌اش تصاویری را ثبت می‌کند که حتی وقتی زوم می‌کنید، کیفیت تصویر پایین نمی‌آید.