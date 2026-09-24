برگی: ستارخان نماد ایستادگی تبریز در برابر ظلم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رسول برگی شامگاه پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژههای باغموزه ستارخان و باغمیوه چشمهلیباغ، با اشاره به سخنرانی اخیر رئیسجمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: سخنان مسعود پزشکیان در این مجمع، از موضعی همراه با اقتدار و تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشار و سلطه بیان شد.
وی با تقدیر از رئیسجمهور برای آنچه سخنرانی مقتدرانه و شجاعانه در مجمع عمومی سازمان ملل خواند، افزود: پزشکیان در این سخنرانی بر ایستادگی ملت ایران و نپذیرفتن فشار و زور تأکید کرد و این رویکرد، یادآور فرهنگی است که مردم آذربایجان و تبریز در مقاطع مختلف تاریخ خود بر پایه آن در برابر ظلم ایستادهاند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: تبریز شهر قیام و انقلاب است و در تاریخ این شهر، هرگاه مردم به میدان آمدهاند، معادلات سیاسی و اجتماعی تغییر کرده است؛ از نهضت مشروطه و قیام مردم تبریز گرفته تا رخدادهای تاریخی معاصر.
ستارخان؛ نماد ایستادگی تبریز در برابر استبداد
برگی با اشاره به جایگاه ستارخان در تاریخ معاصر ایران، گفت: تبریز شهر ستارخان، باقرخان و ثقةالاسلام است؛ شهری که در جریان مشروطه، در برابر استبداد ایستاد و اجازه نداد پرچم مقاومت بر زمین بماند.
وی با بیان اینکه خانه تاریخی ستارخان و مجموعه باغموزهای که در مجاورت آن ایجاد شده، بخشی از شناسنامه تاریخی تبریز است، افزود: این مکان تنها یک پروژه عمرانی یا فضای فرهنگی نیست، بلکه بخشی از تاریخ آذربایجان و روایتگر هویت مردمی است که در مقطعی حساس از تاریخ ایران، برای دفاع از آزادی و مقابله با استبداد ایستادگی کردند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به محاصره تبریز در دوران مشروطه، ادامه داد: ستارخان در روایتهای خود از روزهای سخت محاصره و قحطی تبریز، از مردمی سخن گفته است که با وجود فشار و گرسنگی، حاضر نشدند در برابر دشمن تسلیم شوند؛ این روایتها نشان میدهد فرهنگ مقاومت در تبریز ریشهای عمیق دارد.
وی افزود: ستارخان در شرایطی که تبریز تحت فشار قرار داشت، در کنار مردم ایستاد و همین پیوند میان مردم و رهبران نهضت بود که مقاومت تبریز را به یکی از مهمترین فصلهای تاریخ مشروطه تبدیل کرد.
برگی، فرهنگ مشروطه تبریز را متأثر از فرهنگ عاشورا دانست و گفت: در این فرهنگ، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از عزت انسان اهمیت دارد و همین ویژگی سبب شد نهضت مشروطه در تبریز تنها به یک حرکت سیاسی محدود نماند و اقشار مختلف جامعه را با خود همراه کند.
وی با اشاره به حضور هوارد باسکرویل، معلم آمریکایی و از همراهان مشروطهخواهان تبریز، اظهار کرد: حضور باسکرویل در کنار نیروهای مشروطهخواه نشان میدهد آرمان مقابله با استبداد و دفاع از آزادی، محدود به یک قوم، مذهب یا ملیت نبود و میتوانست انسانهای آزاده را در کنار یکدیگر قرار دهد.
باغموزه ستارخان؛ فرصتی برای معرفی هویت تاریخی تبریز
عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر ضرورت معرفی چهره واقعی قهرمانان تاریخی به نسل جدید، گفت: جوانان باید قهرمانان واقعی تاریخ خود را بشناسند و ستارخان یکی از برجستهترین شخصیتهایی است که میتوان از زندگی و مبارزات او درس ایستادگی، مسئولیتپذیری و دفاع از مردم را آموخت.
برگی با اشاره به اجرای پروژه باغموزه ستارخان در کنار خانه تاریخی این سردار مشروطه، افزود: یکی از مطالبات مهم این بود که خانه ستارخان در میان بافت شهری دیده شود و جایگاه واقعی خود را در سیمای فرهنگی و تاریخی تبریز پیدا کند.
وی ادامه داد: ایجاد باغموزه در کنار خانه ستارخان میتواند این محدوده را به یکی از کانونهای مهم گردشگری تاریخی تبریز تبدیل کند؛ بهگونهای که شهروندان و گردشگران با حضور در این مکان، با بخشی از تاریخ مشروطه، شخصیت ستارخان و نقش تبریز در تحولات معاصر ایران آشنا شوند.
برگی تأکید کرد: معرفی ستارخان نباید صرفاً به یک نام یا یک تندیس محدود شود، بلکه باید اندیشه، عملکرد و شرایط تاریخی دوران او برای نسل جدید روایت شود تا این مکان به یک فضای زنده فرهنگی و تاریخی تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه باغموزه ستارخان در جنب خانه تاریخی این سردار مشروطه احداث شده است، گفت: این پروژه با توسعه عرصه پیرامونی خانه تاریخی و ایجاد رواقهای نمایشگاهی و فضاهای فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای بازآفرینی بخشی از هویت تاریخی تبریز ایجاد کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: محله امیرخیزی و محدوده خانه ستارخان باید دوباره به یکی از نقاط شاخص تاریخی و گردشگری تبریز تبدیل شود و باغموزه میتواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.
برگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند میان هویت تاریخی تبریز و فرهنگ مقاومت، اظهار کرد: همانگونه که ستارخان و مردم تبریز در دوران مشروطه در برابر استبداد ایستادند، شناخت این میراث تاریخی میتواند برای نسل امروز نیز حامل پیام مسئولیت، عزت و ایستادگی باشد.
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