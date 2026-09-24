بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای پشتیبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: شهرداری کرمانشاه امسال با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل و نیروهای خدماتی، در محورهای قصرشیرین، خسروی و سومار به زائران خدمت‌رسانی کرد.

وی افزود: در مجموع ۲۳۰ دستگاه اتوبوس برای پشتیبانی از جابه‌جایی زائران به‌کارگیری شد و بخشی از این ناوگان در محورهای منتهی به مرزهای خسروی و سومار مستقر شدند.

شهردار کرمانشاه با اشاره به حضور نیروهای خدمات شهری در این طرح تصریح کرد: ۱۰۰ نیروی خدمات شهری برای پشتیبانی از زائران و انجام امور خدماتی به قصرشیرین اعزام شدند تا بخشی از نیازهای موجود در مسیرهای پرتردد اربعین پوشش داده شود.

مرادی همچنین از آمادگی نیروهای آتش‌نشانی خبر داد و گفت: ۲۰ آتش‌نشان به همراه پنج خودروی عملیاتی در محورهای پشتیبانی اربعین در حالت آماده‌باش قرار داشتند تا در صورت نیاز، خدمات ایمنی و امدادی لازم را ارائه دهند.

وی همکاری میان شهرداری‌ها را یکی از ظرفیت‌های مورد استفاده در این طرح دانست و خاطرنشان کرد: برای مدیریت بهتر تردد زائران و تأمین نیازهای خدماتی، از ظرفیت شهرداری‌های همدان و کرج نیز استفاده شد و این همکاری بین‌شهری در پشتیبانی از زائران نقش داشت.

شهردار کرمانشاه در ادامه با اشاره به تجربه به‌دست‌آمده از اربعین امسال اظهار کرد: حجم بالای تردد زائران نشان داد که برای سال‌های آینده باید ظرفیت‌های خدمات شهری، حمل‌ونقل و ایمنی بیش از گذشته تقویت شود.

مرادی افزود: تجربه امسال ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، افزایش تجهیزات خدمات شهری و آتش‌نشانی و همچنین استفاده از ظرفیت سایر شهرداری‌ها را برای اربعین سال‌های آینده پررنگ‌تر کرده است.

وی گفت: شهرداری کرمانشاه در اربعین امسال با اعزام نیرو و تجهیزات خدماتی به قصرشیرین و استقرار ناوگان حمل‌ونقل در محورهای خسروی و سومار، بخشی از مسئولیت پشتیبانی و خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده داشت.