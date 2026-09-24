به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در مراسم گرامیداشت روز جهانی داروساز، با اشاره به اعتماد اجتماعی جامعه پزشکی، اساتید دانشگاه و معلمان، اظهار کرد: گروه‌های مرجع و مورد اعتماد مردم ظرفیت مهمی برای تقویت ارتباط میان جامعه و حاکمیت دارند و می‌توانند در انتقال مطالبات، تبیین مسائل و کاهش فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه اجتماعی جامعه داروسازی برای تقویت همدلی و افزایش اعتماد عمومی ضروری است و در این مسیر، ارتباط و تعامل مناسب با مردم باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تاکید بر حمایت از داروخانه‌ها و تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان، گفت: موضوع تخصیص تسهیلات برای تأمین و خرید دارو در حال پیگیری است و سازمان‌های بیمه‌گر باید مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع پرداخت و پرداختی‌های خود را به‌روز کنند.

امامی با اشاره به افزایش هزینه‌های تأمین دارو و فشارهای اقتصادی بر مردم و فعالان این حوزه، بر ضرورت صبوری، تکریم و تعامل مناسب با مردم تأکید کرد و ادامه داد: در شرایط دشوار، حفظ اتحاد و انسجام از ظرفیت‌های مهم جامعه برای عبور از بحران‌ها و حفظ آرامش و ثبات است.