پزشکیان با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور پزشکیان با آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

اطلاعات تکمیلی از طریق سکوهای اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور به زودی منتشر خواهد شد.