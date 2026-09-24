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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

پزشکیان با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد

پزشکیان با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد

در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور پزشکیان با آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور پزشکیان با آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

اطلاعات تکمیلی از طریق سکوهای اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور به زودی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6957637
محسن صمیمی

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