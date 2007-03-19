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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۶

کرزای با رئیس دوره ای اتحادیه اروپا دیدار کرد

رئیس جمهوری افغانستان امروز با صدراعظم آلمان که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در برلین دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"آنجلا مرکل" و "حامد کرزای" در این دیدار درباره آخرین اوضاع افغانستان  بحث و تبادل نظر کردند.

صدراعظم آلمان، در این دیدارتصریح کرد : آلمان همچنان به تلاش های خود در زمینه تسریع در بهبود موقعیت کنونی افغانستان ادامه می دهد .

این در حالی است که رئیس جمهوری افغانستان در سخنان روز گذشته خود خواستار افزایش مشارکت های بین المللی در جهت تغییر چهره این کشور شده بود .

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داد : بر اثر وقوع یک حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان، خودروی حامل نظامیان آمریکایی مورد هدف قرار گرفت که بر اثر آن چندین تن زخمی شدند.

کد مطلب 462564

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