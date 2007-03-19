کرزای با رئیس دوره ای اتحادیه اروپا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"آنجلا مرکل" و "حامد کرزای" در این دیدار درباره آخرین اوضاع افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.



صدراعظم آلمان، در این دیدارتصریح کرد : آلمان همچنان به تلاش های خود در زمینه تسریع در بهبود موقعیت کنونی افغانستان ادامه می دهد .

این در حالی است که رئیس جمهوری افغانستان در سخنان روز گذشته خود خواستار افزایش مشارکت های بین المللی در جهت تغییر چهره این کشور شده بود .

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داد : بر اثر وقوع یک حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان، خودروی حامل نظامیان آمریکایی مورد هدف قرار گرفت که بر اثر آن چندین تن زخمی شدند.