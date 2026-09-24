به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی عصر امروز پنجشنبه در کنفرانس راهکار دو کشوری در نیویورک تأکید کرد که مسئله فلسطین، مسئلهای عادلانه است و راهحل آن نیز باید عادلانه باشد.
وی گفت که چشمانداز عربستان درباره راهحل تشکیل دو کشور بر اصول حقوق بینالملل استوار است و طرح دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز این رویکرد را تقویت میکند.
وزیر خارجه عربستان افزود ممکن است برخی بر این باور باشند که دستیابی به صلح در منطقه دور از دسترس است، اما عربستان معتقد است صلح امکانپذیر است.
وی تأکید کرد: ما منطقهای را میخواهیم که مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کنار یکدیگر و با احترام به حقوق دینی یکدیگر زندگی کنند.
بن فرحان همچنین گفت که این کشور به دنبال صلحی است که بر عدالت استوار باشد و امنیت از آن محافظت کند. وی افزود عربستان به همکاری با آمریکا و شرکای خود برای نزدیکتر کردن صلح به واقعیت ادامه خواهد داد.
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