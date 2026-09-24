محمود عباس: نباید اجازه داد فاجعه دیگری برای ملت فلسطین رخ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب ، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل که به صورت ویدئو کنفرانس ارائه شد، ضمن مخالفت با اقدامات تنبیهی و جلوگیری از حضور هیأت فلسطینی در مقر سازمان ملل، خواستار عقب‌نشینی آمریکا از این اقدامات و توقف اقدامات رژیم تل‌آویو علیه ملت فلسطین شد.

او گفت: «ما اقدامات تنبیهی و ممانعت از مشارکت و حضور حضوری خود در مجمع عمومی سازمان ملل را رد می‌کنیم.»

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین افزود که جلوگیری از حضور هیأت فلسطینی با تعهدات آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل در تعارض است و از واشنگتن می‌خواهد از این اقدامات تنبیهی صرف نظر کند.

وی درباره وضعیت نوار غزه گفت: ملت فلسطین در غزه در معرض کشتار، ویرانی، گرسنگی و تلاش برای کوچاندن قرار دارد و با جنگ نسل‌کشی مواجه است.

عباس ادامه داد: در کرانه باختری و قدس شرقی، گسترش شهرک‌سازی و تروریسم شهرک‌نشینان با سرعت بیشتری ادامه دارد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی، تروریسم دولتی مبتنی بر تبعیض نژادی و پاکسازی قومی است.

وی هشدار داد که اقدامات تل‌آویو راه‌حل دو کشوری را نابود می‌کند و تشکیلات خودگردان درباره خطر بزرگ‌تری که در راه است هشدار می‌دهد؛ خطری که برای متوقف کردن آن به مداخله بین‌المللی نیاز است.

محمود عباس گفت: نباید اجازه داده نشود فاجعه و کشتار دیگری علیه ملت ما رخ دهد و همچنین نباید اجازه داده شود خشونت شهرک‌نشینان ادامه یابد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از واشنگتن خواست برای اجرای راه‌حل دو کشوری مبتنی بر مشروعیت بین‌المللی، با فلسطین و جامعه جهانی همکاری کند.

وی مدعی شد: راه‌حل دو کشوری، به جای افراط‌گرایی استعماری، ایجاد «اسرائیل بزرگ» و محو موجودیت ما، صلح را برای همه تضمین می‌کند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین درباره طرح صلح دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت که از طرح رئیس‌جمهور ترامپ برای صلح استقبال کرده، اما متأسفانه در عمل شاهد تحقق هیچ چیزی نبوده‌ است.

وی درباره آینده نوار غزه و کرانه باختری نیز ابراز داشت که مرحله انتقالی باید به یکپارچه‌ سازی غزه و کرانه باختری در چارچوب یک دولت واحد و با یک سلاح قانونی واحد منجر شود.

وی در ادامه گفت: حملات مستمر تل آویو به نهادهای سازمان ملل، مانع از آن می‌شود که این سازمان بین‌المللی به وظایف خود عمل کند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پایان از ترامپ خواست به وعده‌هایی که به کشورهای عربی برای جلوگیری از کوچ اجباری فلسطینیان و الحاق سرزمین فلسطین داده است، عمل کند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد بیش از ۶ میلیارد دلار از اموال ملت فلسطین به‌ طور اجباری از سوی رژیم صهیونیستی توقیف شده است. وی خواستار آزادی فوری این اموال شد.

وی همچنین درباره طرح شهرک‌سازی موسوم به «E۱» هشدار داد و گفت اجرای این طرح، شمال کرانه باختری را از جنوب آن جدا کرده و مانع از تشکیل کشور فلسطین خواهد شد.

وی همانند گذشته بر تشکیل دولت مدنی و غیر مسلح فلسطینی در کنار دولت مسلح و تروریست اسرائیلی تأکید کرد و گفت که فلسطینی‌ها خواهان تشکیل یک کشور فلسطینی غیرنظامی و غیرمسلح هستند که در کنار «اسرائیل» زندگی کند.

ابو مازن بازگشت آوارگان فلسطینی و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی را از دیگر مطالبات فلسطینیان برشمرد و تأکید کرد: ملت ما در سرزمین خود باقی خواهد ماند و کوچ اجباری را نخواهد پذیرفت؛ اشغال و شهرک‌سازی راه‌حل ایجاد نمی‌کند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان اینکه «چشم‌انداز ما برای صلح روشن است»، گفت فلسطینی‌ها خواهان تشکیل کشوری هستند که در کنار «اسرائیل» زندگی کند و برقراری صلح متقابل و امنیت برای همه را دنبال می‌کنند.

وی در پایان خواستار اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل متحد شد.